過年紅包要包多少才不失禮？面對剛上小學晚輩或是退休的公婆金額該如何拿捏才能符合社交行情又顯得體面？如果你手握 2萬元的總預算，又該如何分配給而不透支？Google Gemini公布了實用指令，能精準給出不失禮的紅包建議金額，還能規劃預算配比。同步也能夠過AI製作客製化長輩圖實用攻略。
過年AI實用指令：紅包行情建議
忘記去年包多少，或怕金額不合時宜？Gemini 可以根據台灣目前的社交行情提供專業建議。
指令：「我要包紅包給剛上小學的姪子和退休的公婆，請根據目前的社交行情提供不失禮的建議金額，並幫我規劃一個總額台幣 2 萬的紅包配比。」
過年AI實用指令：小孩塗鴉變身繪本
當小孩吵著要看手機時，透過 Gemini Storybook 功能，你可以將小孩隨手的塗鴉變成充滿啟發性的連環故事書。
步驟：拍下小孩的塗鴉傳進入到 Gemini 輕按頂部的「選單」圖示 ，在「Gem」下，輕按 [Storybook]，指令：「根據這幅畫裡的元素，編一個關於年獸冒險的故事，對象是 5 歲小孩，語氣要生動有趣，最後要加入關於勇氣與分享的寓意。」
過年AI實用指令：大掃除斷捨離
對雜物猶豫不決，或不知道該怎麼收納？利用 Gemini Live 即時陪你雜物大清理。
步驟：進入 Gemini App，輕觸畫面右下底部的「Live」圖示，並開啟相機掃視房間環境，並說：「依照物品實用性與房間空間，給我犀利的留或丟建議，終結我的選擇困難症。」
過年AI實用指令：客製化長輩圖
不想再轉發千篇一律的罐頭圖？利用 Gemini 的 Nano Banana Pro打造一張讓親友群組瘋傳的拜年圖。
步驟： 在下方工具欄輕按 [建立圖片]，在模型選單中選取 [思考] 或 [Pro]，上傳一張你的個人照或全家福，並說：「請參考這張照片中人物的特徵，幫我生成一張長輩最愛的拜年圖。背景要有清雅脫俗的盛開百合、金桔和祥雲，搭配一隻英姿颯爽的駿馬在金光中奔騰。圖片上要加上溫馨的文字：『早安我的朋友：祝您新年馬到成功』以及『2026 馬力全開』，風格要大氣且充滿喜慶金光！」
過年AI實用指令：團康遊戲設計
團圓飯後的熱鬧時刻，最怕全家陷入「科技冷漠」各自滑手機。別讓冷場成為年節主角，利用 Gemini 的 Canvas 功能現場變出一個互動遊戲。
步驟： 按一下底部文字框下方的 Canvas 圖示，指令：「製作一個『新春冷知識大比拼』小遊戲，包含倒數計時功能和計分板，難度要老少咸宜，適合全家大小一起參與互動。」
資料來源：Gemini
我是廣告 請繼續往下閱讀
忘記去年包多少，或怕金額不合時宜？Gemini 可以根據台灣目前的社交行情提供專業建議。
指令：「我要包紅包給剛上小學的姪子和退休的公婆，請根據目前的社交行情提供不失禮的建議金額，並幫我規劃一個總額台幣 2 萬的紅包配比。」
過年AI實用指令：小孩塗鴉變身繪本
當小孩吵著要看手機時，透過 Gemini Storybook 功能，你可以將小孩隨手的塗鴉變成充滿啟發性的連環故事書。
步驟：拍下小孩的塗鴉傳進入到 Gemini 輕按頂部的「選單」圖示 ，在「Gem」下，輕按 [Storybook]，指令：「根據這幅畫裡的元素，編一個關於年獸冒險的故事，對象是 5 歲小孩，語氣要生動有趣，最後要加入關於勇氣與分享的寓意。」
對雜物猶豫不決，或不知道該怎麼收納？利用 Gemini Live 即時陪你雜物大清理。
步驟：進入 Gemini App，輕觸畫面右下底部的「Live」圖示，並開啟相機掃視房間環境，並說：「依照物品實用性與房間空間，給我犀利的留或丟建議，終結我的選擇困難症。」
過年AI實用指令：客製化長輩圖
不想再轉發千篇一律的罐頭圖？利用 Gemini 的 Nano Banana Pro打造一張讓親友群組瘋傳的拜年圖。
步驟： 在下方工具欄輕按 [建立圖片]，在模型選單中選取 [思考] 或 [Pro]，上傳一張你的個人照或全家福，並說：「請參考這張照片中人物的特徵，幫我生成一張長輩最愛的拜年圖。背景要有清雅脫俗的盛開百合、金桔和祥雲，搭配一隻英姿颯爽的駿馬在金光中奔騰。圖片上要加上溫馨的文字：『早安我的朋友：祝您新年馬到成功』以及『2026 馬力全開』，風格要大氣且充滿喜慶金光！」
團圓飯後的熱鬧時刻，最怕全家陷入「科技冷漠」各自滑手機。別讓冷場成為年節主角，利用 Gemini 的 Canvas 功能現場變出一個互動遊戲。
步驟： 按一下底部文字框下方的 Canvas 圖示，指令：「製作一個『新春冷知識大比拼』小遊戲，包含倒數計時功能和計分板，難度要老少咸宜，適合全家大小一起參與互動。」
資料來源：Gemini
更多「2026過年」相關新聞。