川普敦促哈馬斯解除武裝

脆弱的停火現狀

美國總統川普（Donald Trump）15日敦促哈馬斯，依照其為戰後加薩提出的方案全面解除武裝，並透露「和平理事會」（Board of Peace）成員國已經承諾提供超過50億美元，用於加薩的重建與人道主義工作。根據路透社、法新社報導，川普在和平理事會19日於華府召開創始會議前，於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示，他將在召開創始會議時，正式揭曉這些捐款承諾。預計屆時將有來自20多個國家的代表團出席，其中包括多位國家元首。據聯合國、世界銀行和歐盟的估算，在歷經兩年多的戰爭後，加薩的重建費用預計將高達700億美元。原本成立和平理事會是為監督加薩重建，但其章程似乎未將角色侷限於此一巴勒斯坦領土上。該理事會上個月在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（World Economic Forum）年會場邊舉行首次會議，成員國須支付10億美元會費成為永久成員。不過俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）受邀加入引發爭議，法國、英國等美國主要盟友亦表達疑慮。川普也在文中寫到「非常重要的是，哈馬斯必須堅守其全面且立即解除武裝的承諾。」解除武裝為美國斡旋以色列與哈馬斯達成停火協議第二階段的重要內容。雙方於去年10月10日達成停火協議，要求以色列部隊將逐步撤出加薩，哈馬斯則須解除武裝，並建立一支武裝國際部隊來提供安全保障，但此前鮮有國家表示感興趣。儘管哈馬斯曾表示，可能考慮將武器交由未來的巴勒斯坦治理機構，但其多次強調解除武裝是不可觸碰的「紅線」。川普在文中寫道， 和平理事會成員國已承諾派遣數千名人員，加入這支經聯合國授權、部署於巴勒斯坦領土的國際穩定與警察部隊。他稱和平理事會是「歷史上最有影響力的國際組織」，但並未具體點名哪些國家將參與其中。印尼軍方15日證實，預計到6月底將有8000名士兵就緒，隨時準備執行可能的和平與人道主義任務。這是針對該提議部隊的首次具體承諾。目前以色列以及哈馬斯每天都在指責對方違反停火協議。根據加薩衛生部數據，自停火開始以來，以色列軍隊已在該地區擊斃590多名巴勒斯坦人；同一時期，以色列則通報有4名士兵遭巴勒斯坦武裝分子殺害。此外，巴基斯坦國防部長也對該國加入「和平理事會」的決定進行了辯護。