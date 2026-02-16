我是廣告 請繼續往下閱讀

今年連身邊的朋友都在瘋大樂透連碰玩法，真的好羨慕幸運中獎的人」。

▲大樂透連碰玩法今年過年非常夯，取代去年賓果的「三星四倍電選十期」。（圖為7連碰樣張/記者張嘉哲攝）

大樂透連碰買法爆紅！全台各種幸運兒爽中多注大紅包

以7連碰來說，選7個號碼取6個組成一注，就會有7種不同組合，所以7連碰成本為「350元」

▲大樂透連碰玩法一圖看懂，簡單來說就是多選幾個號碼，讓組合數變多，真的幸運中獎時，會產生同張彩券分裂出許多獎項的一種玩法。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

今年因為賓果賓果沒有在春節連假時加碼，導致去年的「三星電選四倍十期」沒有延續話題

大樂透最強神人1900連碰買法爽中500萬！細節台彩全抖出

結果8連碰的彩券有7個號碼幸運對中大紅包7個獎號，3注獨得100萬、4注均分50萬，總獎金500萬直接領回家。

▲大樂透連碰玩法今年過年超夯，有不少幸運兒靠此包牌法中高額獎金，台彩也出面證實。（圖/記者張嘉哲攝）

結果8連碰的彩券對中6個大紅包開獎號碼，加上小紅包獎號命中，最終總獎金高達148萬3333元。

還是老話一句「高報酬伴隨高風險及波動」，民眾如果只是過年想試手氣，建議還是花50元體驗氛圍就好囉！