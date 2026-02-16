大樂透春節加碼今（16）日除夕晚間8時30分持續開出中獎號碼，全台彩券行大獎、小獎不間斷，繼去年賓果加碼「三星電選四倍十期」引爆討論後，今年輪到大樂透連碰玩法爆紅，原因就是每一期都有人花小錢中走多注大小紅包，其中最猛的是一位台北神人，僅花1900元抱走500萬獎金，台彩事後也出面證實該彩迷買法就是使用「7連碰」、「8連碰」幸運中獎。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「每天都買50元大樂透的我，也想要中看看紅包到底長什麼樣子，看派彩結果看到好多彩券行開出好幾注，今年連身邊的朋友都在瘋大樂透連碰玩法，真的好羨慕幸運中獎的人」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的！今年過年沒有賓果加碼，身邊朋友都瘋起大樂透連碰」、「對一個平常就有在買連碰的人來說....今年過年真的多很多人跑去買」、「大樂透連碰玩法今年真的有爆紅，350元就有7連碰還比賓果三星電選四倍十期1000元便宜多了」、「連我媽不買彩券的都在問大樂透連碰是什麼了，就知道今年多夯」。
大樂透連碰買法爆紅！全台各種幸運兒爽中多注大紅包
然而這個大樂透連碰買法，就是有別於一般只選6個號碼投注，而是選擇7個、8個、9個去讓號碼形成更多組合投注，以7連碰來說，選7個號碼取6個組成一注，就會有7種不同組合，所以7連碰成本為「350元」，以此類推，8連碰則是有28個組合、成本1400元，9連碰有84個組合、成本4200元等。
今年因為賓果賓果沒有在春節連假時加碼，導致去年的「三星電選四倍十期」沒有延續話題，反倒是大樂透連碰玩法造就許多幸運兒「同張彩券中多注大紅包、小紅包」的情況出現，在社群上鋪天蓋地引爆熱烈討論。
大樂透最強神人1900連碰買法爽中500萬！細節台彩全抖出
台彩透露，春節加碼第2天時，就有一位幸運兒在台北市中山區「龍來發彩券行」，購買自行選號的大樂透「7連碰（350元）」、「8連碰（1400元）」以及3組一般投注（150元），總計1900元，結果8連碰的彩券有7個號碼幸運對中大紅包7個獎號，3注獨得100萬、4注均分50萬，總獎金500萬直接領回家。
除此之外，高雄市新興區的「亞伯上億彩券行」再加碼第3天也有開出6注小紅包以及1注大紅包，也是出自同張彩券，該位彩迷則是自選號8連碰（1400元）、9連碰（4200元）都投注10期，總計5萬6000元，結果8連碰的彩券對中6個大紅包開獎號碼，加上小紅包獎號命中，最終總獎金高達148萬3333元。
《NOWNEWS》記者也實際到台彩官網查看，昨天大樂透加碼第四天情人節開出的獎號，又有幸運兒以連碰買法中好幾注紅包，獎落雲林縣麥寮鄉「發發發彩券行」。只能說，連碰玩法本身號碼覆蓋率較高，中獎機率肯定比一般投注高，不過成本也相對較高，還是老話一句「高報酬伴隨高風險及波動」，民眾如果只是過年想試手氣，建議還是花50元體驗氛圍就好囉！
資料來源：台彩官網
※《NOWNEWS》溫馨提醒您：購買彩券應該衡量自身經濟狀況，勿因沉迷影響日常生活。
《NOWNEWS》記者也實際到台彩官網查看，昨天大樂透加碼第四天情人節開出的獎號，又有幸運兒以連碰買法中好幾注紅包，獎落雲林縣麥寮鄉「發發發彩券行」。只能說，連碰玩法本身號碼覆蓋率較高，中獎機率肯定比一般投注高，不過成本也相對較高，還是老話一句「高報酬伴隨高風險及波動」，民眾如果只是過年想試手氣，建議還是花50元體驗氛圍就好囉！
※《NOWNEWS》溫馨提醒您：購買彩券應該衡量自身經濟狀況，勿因沉迷影響日常生活。
