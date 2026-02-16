我是廣告 請繼續往下閱讀

為期三天的2026德國慕尼黑安全會議於13日開幕，並且在15日時正式閉幕，此次與會的政府代表來自120個國家。不過資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，這次的慕尼黑安全會議就像一場「沒有硝煙的日中大戰」，「日本防衛大臣小泉進次郎2月13日先上場。第二天，中國的外交部長王毅登台。前後兩天，兩種氣場，兩種國運。」矢板明夫在臉書上發文提到，中國與日本兩國在近來舉行的慕尼黑安全會議上的表現，指出小泉進次郎表現亮眼，一出場即先聲奪人，「（小泉進次郎）帥氣外表、流暢英文、節奏穩健，光是畫面就加分不少。」他進一步大讚，小泉進次郎的演說內容十分高明，「他不提台灣，不點名中國，卻句句在影射台海。『不能以武力改變現狀』、『印太與歐洲安全連動』，都在談現實，引起了不斷的掌聲。」矢板明夫指出，「這就是自信。一個星期前自民黨大勝，日本政局穩了，小泉進次郎的語氣自然穩。不用罵人，也不用喊口號，只要把立場講清楚。既表態，又不失風度。就好像武林高手，劍未出鞘，氣勢已到。」矢板明夫表示，再來看到中國外交部長王毅的表現，雖然語氣強硬、火力猛烈，內容批評日本涉入台灣問題，還大罵日本首相高市早苗、批評軍國主義復活、畫紅線。這讓他直言：「聲音很大，但聽來聽去，還是老劇本。去年這樣講，今年還是這樣講。」矢板明夫進一步稱：「更耐人尋味的是背景」。他表示，到不久前為止，習近平在外交和國防這兩條線上，最倚重的兩位老臣，一個是國防系統的張又俠，一個是外交系統的王毅，都屬於超齡服役的「老班底」，外界普遍認為是獲得了習的高度信任。他表示：「但是最近，外交部、國防系統風波不斷，重要人物一個個出事。秦剛、劉建超接連倒下，張又俠垮台，這種氣氛下，『倖存者王毅』在國際舞台上放狠話，多少讓人感覺像是在給自己壯膽。」矢板明夫在文末指出，這使得畫面變得很清楚，「一邊是日本，語氣溫和，但刀鋒藏在字裡行間；一邊是中國，語言強烈卻顯得有點虛。」他最後強調：「在慕尼黑這種場合，真正厲害的不是誰喊得最大聲，而是誰讓人覺得穩，誰讓人願意站在他那一邊。喜看慕尼黑日中過招。沒有拍桌子、沒有對罵，卻勝負分明。」