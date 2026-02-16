我是廣告 請繼續往下閱讀

▲KIMIKO（右）透過社群分享和老公的日常。（圖／翻攝自KIMIKO IG＠dancekimiko）

藝人KIMIKO在2020年結婚，正逢農曆過年期間，對她來說最難的選擇題就是「年夜飯在婆家吃？還是在自己娘家吃」，幸好老公主動幫忙和婆婆溝通，沒想到婆婆居然超善解人意回應，「最近塞車不要硬趕路，過完年再回家吃飯也沒關係。」讓KIMIKO直呼超感動。KIMIKO表示最近和老公都相當忙碌，「這幾個月我跟先生忙到只能交換行程、對待辦清單。直到開學的安排確定了，我們才終於坐下來，把過年行程攤開來對一遍。」然而放假的時間就只有一些，還要配合學校的開學時間，因此根本沒什麼時間可以回南部娘家，不過隨著時間增長，父母的外表也逐漸衰老，讓她在睡前不禁和老公感嘆：「覺得爸爸媽媽變好老。」擔心自己少回家一次，就會少一次見面機會。沒想到隔天早上睡醒，KIMIKO老公直接扛下和婆婆溝通大梁，不僅主動和自己家人說時間安排失誤，也表示了今年不回自家吃年夜飯的消息，想不到KIMIKO婆婆居然沒有任何不開心，反而回應「最近太塞車了，不要這樣趕。長途車很累。沒關係，過完年後再找個週末回來吃飯就好。」讓她覺得被好好接住，並沒有因此受到委屈。貼文最後，KIMIKO也特別感謝家人，「謝謝先生總是先主動溝通，讓我不用夾在中間左右為難。謝謝婆婆的體貼，讓我們不用兩邊奔波到很狼狽。也謝謝我媽媽永遠先心疼我們在外面打拼的辛苦。關鍵時候，夫妻真的要先站在同一邊。有一個人願意先出聲，另一半才有餘裕溫柔。」表示在夫妻之間最重要的事情就是好好溝通、商量，這樣才是兩人的處事之道。