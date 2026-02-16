我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA全明星週（All-Star Weekend）話題不斷，洛杉磯湖人超級球星詹姆斯（LeBron James）今年再次選擇「單獨」召開記者會，而非與其他球星一同受訪。這個舉動引發外界無限遐想，紛紛猜測這位 41歲的傳奇是否將宣布重大消息？面對媒體單刀直入詢問關於退休的計畫，詹姆斯給出了他一貫的標準答案，並強調自己能否繼續打球，關鍵不在身體，而在於「心」。「我想好好生活......當我知道的時候，你們就會知道了。我現在真的不知道，」詹姆斯在記者會上淡然回應。儘管外界對他的退休時間表充滿好奇，但詹姆斯顯然還沒把焦點放在那裡。就在明星賽前夕，他才剛在對陣達拉斯獨行俠的比賽中繳出大三元成績，成為 NBA 史上達成此成就的最年長球員，證明油箱裡絕對還有油。賽後接受資深記者麥克麥納明（Dave McMenamin）訪問時，詹姆斯更深入剖析了自己的心路歷程。他認為自己的球技並未退化，真正的挑戰在於心態。詹姆斯說道，「這牽涉到太多其他因素了。我不認為如果我決定繼續打下去，我的表現會下滑。我認為關鍵在於我的心：我還能愛著這個『過程（Process）』多久？」他進一步解釋：「如果我無法繼續熱愛這個準備的過程，如果我的心走了，那麼我的身體也會跟著走。一旦身體也跟不上，那就是結束的時候了。」目前看來，詹姆斯的體態依舊維持在巔峰，數據也足以打臉所有質疑者。只要他還願意踏上球場、還願意忍受枯燥的訓練過程，關於退休的討論，恐怕還得再等上一陣子。