▲林佩瑤曾在社群回應自己不生小孩原因。（圖／林佩瑤IG）

43歲女星林佩瑤昨（15）日小年夜宣布和結婚6年的老公武俊傑離婚，透露兩人是因為對未來規劃不同才和平分開的，她和前夫結婚6年中多次被網友催生，不過她已堅持自己不生的念頭，直言：「我愛自己比較多，愛到不願意為任何人犧牲自己的金錢與自由，所以我選擇不生小孩。」林佩瑤在2019年與武俊傑結婚，6年婚姻期間多次被身邊人催生小孩，為此她曾在IG社群開砲直言，「不想生就是不想生，跟喜不喜歡小孩一點關係都沒有，不生小孩純粹就是我愛自己比較多，沒把握能不能對另一個生命負責，而且是負責他的一輩子。」她表示自己非常愛護自己的姪子，也很喜歡小孩，但就是沒有想要自己生小孩的意思。林佩瑤認為自己愛自己勝過於萬物，因此不會為了任何人犧牲自己的自由和金錢，且老公、公婆、爸媽對自己的想法都沒有多做其他解讀，不理解網友總是關注自己要不要生小孩一事，「你們糾結什麼呢？畢竟我生不生小孩，都不會對你們的人生有任何影響！」《超級星光大道》第二屆發跡的女星林佩瑤，昨日小年夜宣布離婚，透過IG斷開結婚6年的老公武俊傑，「本人與武俊傑先生因對未來人生規劃方向不同，已於今年二月初和平完成離婚程序。此決定為雙方經過理性溝通後所達成的共識，彼此仍保有尊重與祝福。」林佩瑤強調，2人仍一同為餐飲事業努力，從夫妻退回合夥關係。