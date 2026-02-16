我是廣告 請繼續往下閱讀

長輩阿公阿嬤逐漸離開，團圓桌上空位也越來越多，現在過年到了，反而沒這麼期待，大家是否有一樣感受？」

▲網友討論台灣過年氣氛感受比較沒有那麼強烈，原因是因為長輩也慢慢離開，引起廣大共鳴。（圖／記者吳翊緁攝）

台灣過年氣氛突然全沒了？原因太真實「眾人一致認同」

這似乎讓過年的「核心人物」、「牽動家族凝聚力」突然間都消失的無影無蹤

▲家中的長輩往往扮演「核心人物」、「牽動家族凝聚力」的重要角色，如今不少人阿公、阿嬤相繼離世，感受到過年氛圍開始轉變。（圖／AI生成）

長輩成為家族凝聚的動力！少子化仍會持續讓年味淡化

自己的兒女可能沒生或者只生1個，從過去大家庭的過年團聚型態，到如今慢慢演變成小家庭為主流

▲少子化的問題嚴重，未來年味只會越來越淡，大家庭團聚過年模式，將慢慢轉變成以小家庭為主流。（示意圖／Unsplash）

一年一度的農曆春節除夕到來，許多家庭都會團聚一起吃年夜飯，但你是否發現近幾年，台灣過年的氣氛大不如前，似乎沒有過去那麼的熱烈、年味也不濃厚呢？就有網友討論：「過年大家越來越覺得沒有年味，那是因為阿公阿嬤都相繼離開了，氣氛當然也就只能隨著時間消逝。」貼文引爆萬人共鳴，不少人都心有戚戚焉表示：「除夕圍爐感受最明顯，真的就是少一味！」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「小時候真的最期待過年，家族齊聚一堂，長輩們忙進忙出，小孩則在客廳奔跑嬉鬧，空氣中滿是菜香以及等領紅包的喜悅，但隨著時間推移，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「大家只是回家看阿嬤，順便聚一聚的感覺，阿嬤不在了也沒有理由聚在一起了」、「現在才知道，原來我期盼的年味，是阿公阿嬤堆砌出來的。」事實上，當然也因為我們已經從小時候最期待過年領紅包的年紀，已經長大成人之外，現在少子化的問題還是持續在發生當中，過去阿公、阿嬤那一輩的兒女眾多、子孫滿堂，所以每到過年時，家裡面熱鬧滾滾，年味十足。但隨著時間的流逝，阿公、阿嬤走到生命的盡頭，，平常沒有在交集的親戚朋友，在除夕這天也就各自分開吃年夜飯，不再因為「長輩而團聚在一起」，不再因為「多子多孫而熱鬧」，不少人都是心有戚戚焉。《NOWNEWS》記者親身體驗，家中就是完全呈現這樣的情況，過去阿公還在世時，每年過年真的都很熱鬧，叔叔、姑姑家庭都會一起吃年夜飯團聚，不過隨著阿公過世之後，現在大家就是各吃各的，只有在大年初二回娘家時，才會吃上一頓中飯。而隨著現在少子化越來越嚴重，等到我們這輩自己也成為阿公、阿嬤時，，恐怕未來再過10年，台灣過年的年味還會持續淡化下去。