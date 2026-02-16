我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年 NBA 全明星週（All-Star Weekend）落幕，金州勇士超級球星柯瑞（Stephen Curry）就已經為明年的賽事投下了震撼彈。在目睹拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）於15日拿下生涯第3座三分球大賽冠軍後，柯瑞今日在轉播中霸氣宣布：他將參加2027年的三分球大賽，並計畫找來昔日搭檔湯普森（Klay Thompson）與太陽球星布克（Devin Booker），上演一場史詩級的「神仙打架」。里拉德在今年三分球大賽中，克服阿基里斯腱傷勢成功衛冕，成為繼傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird）與霍奇斯（Craig Hodges）之後，史上第3位達成「三冠王」壯舉的球員。這一幕顯然激起了柯瑞的鬥志。身為NBA歷史三分球進球紀錄保持人，曾於2015年與2021年兩度奪冠的柯瑞，距離「三冠俱樂部」僅一步之遙，柯瑞在《NBA Showtime》節目中篤定地表示，「我已經把它排進時程表了，我百分之百會參加。」不僅自己要參賽，柯瑞還打算將這場比賽變成史上含金量最高的對決。他直接點名了昔日「浪花兄弟」搭檔、現已離隊的前隊友湯普森，以及同樣拿過冠軍的太陽得分機器布克。「我們會找一些人來。我、小李（里拉德）、我會試著把K湯（Klay Thompson）和布克（Devin Booker）都找來，」柯瑞興奮地說道。若這份名單成真，2027年的三分球大賽將集結柯瑞（2冠）、里拉德（3冠）、湯普森（1冠）與布克（1冠），這四位當代最頂尖的射手同場競技，絕對是球迷夢寐以求的畫面。對於柯瑞來說，這不僅是為了追平里拉德的紀錄，更是為了證明誰才是真正的「三分之神」。