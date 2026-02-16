我是廣告 請繼續往下閱讀

今年農曆春節假期長達9天，金管會提醒，民眾春節期間進行信用卡消費或網路交易時，應提高警覺，慎防信用卡資訊遭詐騙集團利用，致使信用卡遭盜刷情形。金管會指出，信用卡相關詐騙手法層出不窮，詐騙集團常透過簡訊、釣魚網站或一頁式廣告等管道，誘使民眾點選連結並輸入信用卡卡號、有效期限及一次性密碼（OTP）等重要資訊，進而完成網路交易，或將信用卡綁定於詐騙集團之手機，造成盜刷之情事。金管會為保障民眾使用信用卡之安全，金管會提醒民眾注意下列事項，避免信用卡遭盜刷:請勿點選來路不明之簡訊、網頁廣告或電子郵件附帶之連結網址，也避免在不熟悉網頁輸入信用卡資訊，以降低被盜刷之風險。OTP是進行信用卡網路交易及綁定等作業之重要認證方式，民眾在輸入OTP前，應核對簡訊內所載之交易幣別、金額及交易目的是否與實際交易相符；若發現異常，請立即聯繫發卡機構進行確認，切勿隨意輸入OTP。民眾可定期檢視信用卡交易紀錄，注意發卡機構提供之消費即時通知，並善用行動銀行之查詢功能，以即時掌握信用卡之交易狀況；若發現非本人消費或可疑交易，應立即聯繫發卡機構處理，以降低損失風險。金管會再次提醒民眾，春節期間消費活動增加，應特別留意個人信用卡之使用情形，如接獲可疑簡訊、電子郵件或其他通知，應提高警覺，切勿輕信點選連結，並立即向發卡機構聯繫或撥打「165」警政署防範詐騙專線查證，以確保自身財產安全。