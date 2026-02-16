我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德新春後將邀集五院院長茶敘，賴清德今（16）日受訪時透露，將在今年上班第一天邀五院到總統府茶敘，盼在茶敘後，大家捐棄成見、共同合作，讓國家面臨的問題都能夠迎刃而解，也讓國家可以走得更穩更遠。今日除夕夜，賴清德上午赴新北市金山承天宮發放福袋、向鄉親拜年。對於五院茶敘，賴清德受訪時說，會在今年上班的第一天邀請五院到總統府茶敘，他們並沒有設定議題，也沒有要設定談到什麼目標，就是茶敘。賴清德指出，會利用茶敘，向全國民眾拜年，祈求新的一年，能夠平平安安、順順利利，同時也彼此祝福。賴清德提到，總統與五院院長都是重要的憲政機關的負責人，對國家的發展都有重大的責任，希望在茶敘之餘，大家彼此分享看法，捐棄成見、共同合作，讓國家面臨的問題都能夠迎刃而解，也讓國家可以走得更穩更遠。