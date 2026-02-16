我是廣告 請繼續往下閱讀

過年好手氣！春節連假前夕一對母子檔一起去熱鬧商圈有許多彩券行的路段，決定挑戰每走到一間彩券行就刮一張「2,000萬超級紅包」，玩到最後第6家彩券行時店內人聲鼎沸，沒想到一刮開就發現幸運刮中100萬元大獎，母子倆既驚喜又開心。「2,000萬超級紅包」共有10個頭獎2,000萬元、1,200個100萬元。 統計至2/15，已刮出2個2,000萬元、83個100萬元。據台南市葲發彩券行描述，刮中「2,000萬超級紅包」貳獎100萬元的是一對母子檔，年輕兒子約媽媽一起去熱鬧商圈有許多彩券行的路段，決定挑戰每走到一間彩券行就刮一張「2,000萬超級紅包」。而玩到最後第六家彩券行時店內人聲鼎沸，兒子一進店就毫不猶豫的從牆上挑選一張刮刮樂來刮，媽媽則在旁看著兒子刮，沒想到一刮開就發現幸運刮中100萬元大獎。