今（16）日就是除夕，許多人會在吃完年夜飯後發紅包，習俗上紅包金額扣掉尾數0之後，不能是單數，就有人好奇真的不能包「1000元」嗎？對此，民俗專家廖大乙表示，其實從道教的觀點來看，1000是大吉數字，不僅沒有禁忌，更是代表整體和諧和充實圓滿。
1000沒有不吉利 象徵圓滿、和諧
傳統習俗上，1000元扣掉尾數0之後，就是單數的「1」，不吉利，長輩都不太能接受，但有部分人認為，把1000元當成10張100元鈔票，就是雙數為吉，所以沒有任何不妥的地方，還是可以包1000元的紅包。
民俗專家廖大乙表示，從道教的文化來看，數字「1」代表「天」，象徵至高、圓滿和開端，是最大的數字，後方3個「0」則可對應「天地人」三才合一，也可以延伸成「精氣神」圓滿充實，有寓意身心俱足、整體和諧的意思，所以「1000」不僅象徵圓滿，更是吉祥數字。
廖大乙強調，過年包紅包的重點在祝福和心意，而非拘泥在數字形式，金額多寡應該衡量自身的能力、雙方情誼深淺，不用過度迷信單雙數，年節團聚之時，真誠及關懷才是紅包文化最重要的價值。
紅包要包多少？需要封口嗎？發送時間、禁忌一覽
紅包要包多少沒有硬性規定，如果是社會新鮮人包給父母，可考慮3600元或6000元起跳，若是手頭不寬裕，稍微低一點也沒關係，經濟比較寬裕的人可以考慮包上萬元紅包；親戚小孩，以及關係好的朋友、同事、鄰居小孩，則可以包600元或1200元即可，久久才見一次面的親戚小孩其實不包紅包也沒關係，或是包200元紅包分送喜氣，禮輕情意重。
台灣家庭大多會在除夕吃完年夜飯後發紅包，象徵過去一年圓滿結束、新一年迎接好運，另外一個發紅包的時機點，就是大年初二回娘家，而發紅包的時間並沒有硬性規定，如果擔心紅包發錯對象，可以在聚餐或是拜年前，提早準備好紅包，並在紅包袋上寫上收禮者姓名、祝福詞，不僅充滿心意，還能避免發錯紅包。
許多人有疑問，包紅包需要封口嗎？其實過年紅包可以不要封口，象徵財氣流通、年年有餘，婚禮和喪禮則會封口，代表此事只有一次；紅包袋也要使用新的，別用去年或舊的紅包袋；最後，收到紅包後，不要立刻在對方面前打開紅包數錢，不僅失禮，還會失去福氣。
資料來源：民俗專家廖大乙
我是廣告 請繼續往下閱讀
傳統習俗上，1000元扣掉尾數0之後，就是單數的「1」，不吉利，長輩都不太能接受，但有部分人認為，把1000元當成10張100元鈔票，就是雙數為吉，所以沒有任何不妥的地方，還是可以包1000元的紅包。
民俗專家廖大乙表示，從道教的文化來看，數字「1」代表「天」，象徵至高、圓滿和開端，是最大的數字，後方3個「0」則可對應「天地人」三才合一，也可以延伸成「精氣神」圓滿充實，有寓意身心俱足、整體和諧的意思，所以「1000」不僅象徵圓滿，更是吉祥數字。
廖大乙強調，過年包紅包的重點在祝福和心意，而非拘泥在數字形式，金額多寡應該衡量自身的能力、雙方情誼深淺，不用過度迷信單雙數，年節團聚之時，真誠及關懷才是紅包文化最重要的價值。
紅包要包多少沒有硬性規定，如果是社會新鮮人包給父母，可考慮3600元或6000元起跳，若是手頭不寬裕，稍微低一點也沒關係，經濟比較寬裕的人可以考慮包上萬元紅包；親戚小孩，以及關係好的朋友、同事、鄰居小孩，則可以包600元或1200元即可，久久才見一次面的親戚小孩其實不包紅包也沒關係，或是包200元紅包分送喜氣，禮輕情意重。
台灣家庭大多會在除夕吃完年夜飯後發紅包，象徵過去一年圓滿結束、新一年迎接好運，另外一個發紅包的時機點，就是大年初二回娘家，而發紅包的時間並沒有硬性規定，如果擔心紅包發錯對象，可以在聚餐或是拜年前，提早準備好紅包，並在紅包袋上寫上收禮者姓名、祝福詞，不僅充滿心意，還能避免發錯紅包。
許多人有疑問，包紅包需要封口嗎？其實過年紅包可以不要封口，象徵財氣流通、年年有餘，婚禮和喪禮則會封口，代表此事只有一次；紅包袋也要使用新的，別用去年或舊的紅包袋；最後，收到紅包後，不要立刻在對方面前打開紅包數錢，不僅失禮，還會失去福氣。
更多「2026過年」相關新聞。