事件背景

人氣動畫《寶可夢》（Pokémon）在中國推出的聯名服飾與鞋類等部分商品，不過目前卻已經停止銷售。外界認為，此舉可能與原定於靖國神社舉辦的寶可夢相關活動在中國引發批評，進而產生的後續影響。根據朝日新聞報導，過去UNIQLO一直在中國銷售寶可夢相關衣物，但目前在其銷售網站的商品列表中已無法顯示，也無法購買。記者走訪瀋陽的兩家優衣庫門市，也確認相關商品已下架停售。針對下架傳聞，經營UNIQLO的「迅銷集團」（Fast Retailing）在接受採訪時表示：「不對個別商品的販售情況做出回應。」不僅日系品牌受到影響，中國運動品牌「李寧」先前亦有販售與寶可夢聯名的鞋款，但瀋陽市內的直營店表示：「依總公司指示已停止銷售。」今年1月，中國社群媒體上流傳報導稱，寶可夢相關活動將在靖國神社舉行，引發強烈反彈。管理寶可夢品牌業務的「寶可夢公司」（The Pokémon Company）已於1月30日，在寶可夢卡牌遊戲官網宣布取消原定於靖國神社舉行的活動。