我是廣告 請繼續往下閱讀

▲根據義大利媒體《La Stampa》報導，位於科爾蒂納丹佩佐（Cortina d’Ampezzo）的運動員村在本週早些時候便傳出保險套供不應求的消息。（示意圖／翻攝自Pixabay）

正在義大利舉行的2026年米蘭/科爾蒂納（Milano-Cortina）冬季奧運會，在賽場外引發了一場意料之外的「物流危機」。由於運動員對免費保險套的需求遠超預期，選手村的庫存已暫時告罄。對此，冬奧組委會於週六（14日）緊急發出承諾，將這份特殊的「情人節禮物」全面補齊，確保供應直到賽事結束。根據義大利媒體《La Stampa》報導，位於科爾蒂納丹佩佐（Cortina d’Ampezzo）的運動員村在本週早些時候便傳出保險套供不應求的消息。國際奧委會（IOC）發言人馬克亞當斯（Mark Adams）於週六證實，最初提供的10,000個保險套已被領取一空。馬克亞當斯在記者會上幽默地表示：「2,800名運動員領走了10,000個保險套，這數字大家可以自己算算看。這清楚地顯示，選手村內的情人節氣氛正處於巔峰狀態。」義大利冬奧組委會在聲明中坦言，由於需求「高於預期」，導致村內供應暫時中斷。組委會強調：「額外的物資正在運送途中，將於今日至下週一（17日）期間分發至所有選手村。我們會持續補貨，確保保險套始終可供領取。」本屆冬奧會共有約2,900名運動員參加16個項目的角逐。值得注意的是，今年女性運動員比例達到47%，創下冬奧歷史新高，觀察家認為這可能也是避孕產品需求增加的原因之一。自1988年漢城奧運會首次免費發放保險套以來，這已成為奧運會的傳統與外界關注的焦點。在2024年巴黎夏季奧運期間，主辦單位提供了高達300,000個保險套給超過1萬名選手。對運動員而言，印有奧運標誌的保險套不僅是防疫與避孕工具，更是一份極受歡迎的「伴手禮」。馬達加斯加高山滑雪選手米亞莉提亞娜克萊爾（Mialitiana Clerc）便表示，這在選手村是很平常的景象，許多運動員會將其帶回家送給朋友當作紀念品。2026年米蘭冬奧將持續舉行至2月22日。隨著供應危機解除，運動員們在專注於爭奪獎牌之餘，也能在主辦方的關懷下度過一個安全的情人節。