民進黨立委王定宇14日在臉書PO出陪子弟兵卓佩于到市場向民眾賀歲、拜票訊息，王姓女子留言涉嫌恐嚇燒死他的兒子與賴清德，立刻截圖報案，第一警分局今晚持拘票查獲王女，移送地檢署偵辦。警方指出，經掌握IP位置及相關資料，迅速鎖定對象，並在26小時內將涉案網友查緝到案，晚間完成偵訊後移送地檢署，由檢察官複訊釐清動機與案情。據了解，女子坦承留言，但為何如此，卻語焉不詳，避重就輕，尤其正要釐清案情時，講沒多久子，隨即岔開話題；警方訊後移送地檢署持續偵辦。女子在王定宇臉書留言「去死在故意解惑不接洽，一樣耳朵邊三件事，我沒燒寫死你兒子跟賴清德，我ㄕˋ不當人，你們也休想過好年」，卓佩于獲得授權後，拿著截圖資料向警方報案。據了解，王定宇14日前往崇德菜市場向攤商與民眾拜年，現場氣氛熱絡，他事後在臉書分享影片，卻遭一名王姓網友留言恐嚇。卓佩于表示，發現相關留言後，已於當天下午4時30分前往第一分局報案，警方依涉犯恐嚇罪嫌展開調查。王定宇表示，第五縱隊及中共在台協力者，對台灣安全的侵擾，無時無刻，無所不在，特別是在年節期間，揚言燒死國家元首的說法，更讓國人無法容忍，他期待警方在接受報案後，加快偵辦速度，儘速將對台恫嚇者繩之以法。而卓佩于也接獲第一分局通知，已將王女查緝到案，移往地檢署偵辦；她感謝警方在26小時內迅速將嫌犯追緝到案，也願代表社會各界對警方為安定社會付出的辛勞，獻上最大敬意。