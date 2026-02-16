我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭伊健一碰到陳姸霏就變得完全無法溝通。（圖／Netflix提供）

鄭伊健在台劇《百萬人推理》中和林心如、陳姸霏原本是幸福美滿的家庭，後來林心如因病過世，鄭伊健從此一蹶不振，每天借酒澆愁，和陳姸霏爆發衝突，陳姸霏對著他大罵，「可悲又自以為是，我恨你啊！」和天王對戲絲毫不遜色，氣場強到許多觀眾看了都起雞皮疙瘩。鄭伊健和林心如、陳姸霏在台劇《百萬人推理》中飾演一家人，原本幸福美滿，但林心如因病過世，鄭伊健從此一蹶不振，在林心如忌日這天，陳姸霏依舊要出門工作，鄭伊健酒醉後對著她大吼，說什麼都不讓她出去，陳姸霏也不甘示弱，「生日又怎樣！你還不是繼續當廢物，可悲又自以為是，整天只會在那邊媽媽、媽媽，媽媽就是被你害死的啦！」鄭伊健聽到女兒這樣罵自己，轉身砸爛她的吉他，發出巨大聲響，現場氣氛一度緊繃，但陳姸霏完全沒被他的氣場壓過，反而更大聲地吼，「為什麼死的人不是你啊！你把媽媽還給我啦！」讓不少人大讚她氣場超強。跨世代推理偵查影集《百萬人推理》，劇情講述知名網紅魏言（蔡凡熙飾）因為違法攜帶槍械並朝警方開槍，遭到資深刑警陳家任（鄭伊健飾）反擊中槍，命在旦夕。陳家任發現魏言是受人指使，科技犯罪偵查隊女警李欣屏（李霈瑜飾）也介入調查，李欣屏驚覺這是一起針對網紅的連續殺人案，且和一名以預言著稱的網紅巴巴女巫有關。巴巴女巫戴著面具從未露臉，而她的預言從天災到人禍都百發百中，陸續預知了四起謀殺案，因此成為網路焦點，網紅紛紛在頻道上討論案情，網友們也熱烈回應且參與推理的聲量很快超過百萬人。循著百萬人的推理，陳家任發現巴巴女巫的神秘真相，為了借助網路的力量，陳家任選擇和網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩飾）合作，隨著案情逐漸明朗，卻發現柚子不為人知的過去。上映日期： 2026 年 2 月 12 日（週四）播出平台： Netflix 獨家上線影集集數： 全季共 8 集核心主創： 《華燈初上》團隊製作，蘇文聖（蘇三毛）編導