▲林佩瑤曾被拍到與張惠妹（如圖）前男有何守正深夜約會，被封為「阿妹情敵」。（圖／台東縣政府提供）

閃嫁名廚高調放閃 夫妻檔形象曾羨煞眾人

▲有「詹帥」之稱的職棒球星詹智堯（左）曾與林佩瑤交往14年，前者2024年爆出與前體育主播徐莉婷（右）祕婚。（圖／詹智堯、徐莉婷IG）

夜會何守正掀風波 一度被貼「阿妹情敵」標籤

▲林佩瑤曾被拍到深夜跟何守正（如圖）約會。（圖／正能量Fitness - 內湖專業健身工作室）

曾被封為「最美空姐」的林佩瑤，昨（15）日小年夜無預警在社群發布黑底白字聲明，親口證實已於今年2月初與名廚武俊傑辦妥離婚手續，她強調雙方經過理性溝通，因人生規劃方向不同而和平分開，彼此仍保有尊重與祝福，並表明未來不再對此事多作回應。這段近6年的婚姻突然畫下句點，震撼演藝圈，也讓外界重新回顧她過往情感情史：曾夜會何守正被封「張惠妹情敵」，更情牽職棒球星詹智堯14年，幾乎把整個青春歲月都給了詹智堯。林佩瑤2019年正式告別航空業，同年底與交往未滿半年的武俊傑登記結婚，並在知名飯店舉辦盛大婚禮，場面豪華、話題十足，婚後2人常在社群分享出國旅遊與美食日常，她更積極投入男方餐飲事業，夫妻檔形象一度成為甜蜜代表，然而隨著時間推移，雙方對未來藍圖的想法出現分歧，最終理性協議分開，讓外界不勝唏噓。在武俊傑之前，林佩瑤最長的一段感情，便是與前Lamigo桃猿球星詹智堯的14年戀情，2人從年輕時期一路相伴，感情穩定低調，是她生命中重要的一段青春記憶，儘管最終未能修成正果，但長達14年的陪伴，仍讓不少粉絲印象深刻，這段情史也成為她感情版圖中最具份量的一頁。除了職棒戀情，林佩瑤也曾與何守正傳出緋聞，當時因對方與天后張惠妹的舊情關係引發外界聯想，她一度被貼上「阿妹情敵」標籤，對此她始終強調2人僅為好友，否認介入感情，即便如此，輿論壓力仍讓這段緋聞成為她演藝生涯中最受矚目的話題之一。林佩瑤過往也曾與電訊業小開吳小熊交往，2人一度論及婚嫁，對方曾因車禍撞死人事件陷入風波，她陪伴度過低潮，最終仍走向分手，回顧她的情感歷程，從14年職棒戀、豪門姊弟戀到名廚婚姻，每一段都備受關注，如今恢復單身，也讓外界關心未來是否會再度迎來戀情新篇章。