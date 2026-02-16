我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋承一（如圖）感性發文，回顧《單身即地獄5》錄製期間，卻完全沒提到金珉志。（圖／宋承一IG@thdtmddlf）

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》播出期間話題不斷，其中人氣CP宋承一與有「小Karina」之稱的女嘉賓金珉志成功牽手離開地獄島，一度被視為「高甜CP」代表，不過日前播出的情人節特輯《單身即地獄 Reunion》中，金珉志親自揭曉現實關係發展，坦言自己被單方面切斷關係，讓許多喜愛兩人的粉絲都心碎。《單身即地獄 Reunion》特輯訪談中，宋承一、金珉志明確表示節目結束後並沒有正式交往，目前關係更接近「比較熟的姐弟」或朋友，儘管節目中氣氛曖昧、互動自然，但現實生活並未延續戀人模式，也未曾公開約會。金珉志坦言，節目播出後雙方聯繫並不如外界想像頻繁，形容更像是「自己單方面敲門」，她直言兩人實際上沒有正式約會過，她語帶保留地說「那邊算是先斷了」，暗示是宋承一方面先停止了發展的可能，回看節目中全心投入的自己，她坦率表示「很心酸、很可憐」，但仍不後悔當初的選擇，她更哭笑說：「喜歡的人好像還沒從地獄島走出來」，語氣中流露遺憾與複雜情緒。相較之下，宋承一的態度顯得較為冷靜疏離，他在回顧最終選擇片段時自嘲，覺得當時的自己「真的很沒誠意」，甚至還說過「好丟臉」，節目播出後，他在社群發表心得長文，卻未提及金珉志，也未曬出雙人合照或曖昧互動，早在特輯公開前就引發網友對兩人「售後為零」的猜測。隨著特輯內容曝光，網路討論迅速延燒，許多網友質疑宋承一對感情態度不夠認真，認為金珉志在節目中更為真誠投入，紛紛為女方抱不平「太可惜」、「不值得」；不過，也有觀眾認為，戀愛實境節目中的心動本來就不一定可以延續到現實生活，配對成功並不代表一定要官宣交往，更不該對出演者貼上標籤或進行人身揣測，不過這對曾被看好的高人氣配對，卻在節目結束後迅速冷卻，讓觀眾感到相當可惜。