過年的春節連假天氣，中央氣象署指出受東北季風影響，除夕起北台灣轉為濕冷型態，明顯降雨將一路持續到初二，初三開始冷空氣減弱、氣溫回升，各地轉為多雲到晴，初三也會是連假期間最適合走春的時間，但要留意南北溫差明顯，返鄉與走春還是要多留意。
北部雨下到什麼時候？
中央氣象署表受到東北季風示南下影響，北部降雨最明顯時段落在除夕至初二。除夕2月16日鋒面通過，桃園以北與東半部轉雨，北海岸雨勢較為明顯；初一2月17日桃園以北、宜蘭持續有局部短暫雨；初二2月18日水氣略減，但基隆北海岸與大台北仍有局部降雨。也就是說，北部「明顯濕冷」大約到初二為止。預計初三2月19日東北季風減弱，北部轉為多雲到晴，僅宜蘭有零星雨；初四水氣略增，大台北與北部山區偶有短暫雨，但已非整天陰雨型態；初五天氣回穩。
過年春節連假什麼時候最適合走春？
從氣象署的降雨趨勢圖來看，北部、東部除夕至初二濕冷感重，初三東北季風減弱，水氣減少，各地大多為多雲到晴，北部氣溫明顯回升，中南部維持溫暖型態，初四又略增，初五天氣穩定度高，僅東半部有局部短暫雨。中南部過年期間大多為晴朗天氣，降雨不明顯。氣溫方面，北部白天約20至24度，中南部可達26至29度，體感舒適。
除夕～初五過年連假天氣狀況一次看
除夕2月16日：北轉濕冷、南部仍暖
鋒面通過台灣上空，天氣出現明顯轉變。白天起桃園以北與東半部逐漸轉為陰雨天氣，北海岸雨勢相對明顯，北台灣體感轉濕轉涼；中南部則仍維持多雲到晴，但隨著東北季風增強，入夜後氣溫也會緩步下滑。清晨金門、馬祖及西半部局部地區易有低雲或霧，返鄉民眾須留意能見度與航班資訊。
氣溫方面，北部與宜蘭約16至21度，隨降雨出現體感更偏冷；中部約14至28度，南部16至30度，白天仍偏暖熱；花東地區17至26度。離島方面，金門13至21度，馬祖10至14度，清晨與夜間偏冷。
初一2月17日：北濕涼、南溫暖，南北溫差明顯
持續受到東北季風影響，北部與東北部天氣偏涼，整體濕冷感受明顯。桃園以北、宜蘭以及花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東與恆春半島也可能出現零星降雨，其餘中南部地區則以多雲到晴為主。不過即使南部陽光露臉，清晨與夜晚仍有涼意，外出拜年建議留意日夜溫差。
氣溫方面，西半部與宜蘭低溫約14至16度，高溫約17至20度；花蓮約17至21度，台東18至26度；中部白天可達23至26度，南部上看26至28度。離島地區金門約12至18度，馬祖9至13度，清晨偏冷。
初二2月18日：北冷南暖，外出活動留意溫差
東北季風持續影響，不過水氣較前一日略為減少。北台灣雲量仍偏多，基隆北海岸與大台北地區有局部短暫雨，東半部與恆春半島也偶有降雨，其餘桃園以南地區則以多雲到晴為主。整體來看，北部仍維持濕涼型態，中南部白天相對穩定，但早晚溫差明顯。
氣溫方面，西半部與宜蘭低溫約14至16度，高溫約17至20度，體感偏涼；花蓮約17至23度，台東18至26度。中部白天約23至27度，南部可達26至28度。離島地區金門約12至18度，馬祖9至13度，清晨與夜間偏冷。
初三2月19日：天氣回暖穩定，適合走春出遊
東北季風逐漸減弱，全台天氣明顯轉趨穩定。北部與東北部雲量減少，降雨範圍大幅縮小，各地大多為多雲到晴的型態，僅花東地區與恆春半島仍有局部短暫雨，宜蘭偶有零星降雨。相較前兩天的濕冷感，初三體感明顯回溫，陽光露臉時間增加，是連假期間最適合安排戶外走春與拜年活動的一天。
氣溫方面，北部約13至23度，清晨仍有涼意，但白天舒適；中部約14至27度，南部可達26至29度，日夜溫差偏大；花東約16至24度。離島方面，金門13至21度，馬祖11至15度，早晚仍偏涼。
初四2月20日：北部雲多、東部有雨、南部穩定
水氣略為增多，天氣穩定度較初三稍差。基隆北海岸、大台北地區以及東半部有局部短暫雨，北部山區雲量偏多、偶有零星降雨，其餘中南部地區則維持多雲到晴。整體來看，北台灣雖不像除夕、初一那樣濕冷，但仍偏向雲多偶雨的型態，外出建議備妥雨具。
氣溫方面，各地早晚仍有涼意。北部約14至21度，體感偏涼；中部約15至28度，南部約18至29度，白天仍溫暖；花東地區約16至24度。離島金門約13至20度，馬祖11至15度，清晨與夜間偏冷。
初五2月21日：天氣回暖，適合出遊
天氣型態明顯轉為穩定，各地大多為多雲到晴，陽光露臉時間增加，整體環境較前幾天舒適許多。不過東半部地區仍受殘餘水氣影響，偶有局部短暫雨，外出建議隨身備妥雨具。西半部天氣相對穩定，適合安排戶外踏青或收假前活動。
氣溫方面，北部約14至25度，清晨仍有涼意，白天回溫明顯；中部15至28度，日夜溫差偏大；南部18至30度，白天溫暖偏熱。花東地區16至24度，體感舒適但偶有降雨；離島方面，金門15至21度，馬祖11至15度，早晚偏涼。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署表受到東北季風示南下影響，北部降雨最明顯時段落在除夕至初二。除夕2月16日鋒面通過，桃園以北與東半部轉雨，北海岸雨勢較為明顯；初一2月17日桃園以北、宜蘭持續有局部短暫雨；初二2月18日水氣略減，但基隆北海岸與大台北仍有局部降雨。也就是說，北部「明顯濕冷」大約到初二為止。預計初三2月19日東北季風減弱，北部轉為多雲到晴，僅宜蘭有零星雨；初四水氣略增，大台北與北部山區偶有短暫雨，但已非整天陰雨型態；初五天氣回穩。
過年春節連假什麼時候最適合走春？
從氣象署的降雨趨勢圖來看，北部、東部除夕至初二濕冷感重，初三東北季風減弱，水氣減少，各地大多為多雲到晴，北部氣溫明顯回升，中南部維持溫暖型態，初四又略增，初五天氣穩定度高，僅東半部有局部短暫雨。中南部過年期間大多為晴朗天氣，降雨不明顯。氣溫方面，北部白天約20至24度，中南部可達26至29度，體感舒適。
除夕2月16日：北轉濕冷、南部仍暖
鋒面通過台灣上空，天氣出現明顯轉變。白天起桃園以北與東半部逐漸轉為陰雨天氣，北海岸雨勢相對明顯，北台灣體感轉濕轉涼；中南部則仍維持多雲到晴，但隨著東北季風增強，入夜後氣溫也會緩步下滑。清晨金門、馬祖及西半部局部地區易有低雲或霧，返鄉民眾須留意能見度與航班資訊。
氣溫方面，北部與宜蘭約16至21度，隨降雨出現體感更偏冷；中部約14至28度，南部16至30度，白天仍偏暖熱；花東地區17至26度。離島方面，金門13至21度，馬祖10至14度，清晨與夜間偏冷。
初一2月17日：北濕涼、南溫暖，南北溫差明顯
持續受到東北季風影響，北部與東北部天氣偏涼，整體濕冷感受明顯。桃園以北、宜蘭以及花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東與恆春半島也可能出現零星降雨，其餘中南部地區則以多雲到晴為主。不過即使南部陽光露臉，清晨與夜晚仍有涼意，外出拜年建議留意日夜溫差。
氣溫方面，西半部與宜蘭低溫約14至16度，高溫約17至20度；花蓮約17至21度，台東18至26度；中部白天可達23至26度，南部上看26至28度。離島地區金門約12至18度，馬祖9至13度，清晨偏冷。
初二2月18日：北冷南暖，外出活動留意溫差
東北季風持續影響，不過水氣較前一日略為減少。北台灣雲量仍偏多，基隆北海岸與大台北地區有局部短暫雨，東半部與恆春半島也偶有降雨，其餘桃園以南地區則以多雲到晴為主。整體來看，北部仍維持濕涼型態，中南部白天相對穩定，但早晚溫差明顯。
氣溫方面，西半部與宜蘭低溫約14至16度，高溫約17至20度，體感偏涼；花蓮約17至23度，台東18至26度。中部白天約23至27度，南部可達26至28度。離島地區金門約12至18度，馬祖9至13度，清晨與夜間偏冷。
初三2月19日：天氣回暖穩定，適合走春出遊
東北季風逐漸減弱，全台天氣明顯轉趨穩定。北部與東北部雲量減少，降雨範圍大幅縮小，各地大多為多雲到晴的型態，僅花東地區與恆春半島仍有局部短暫雨，宜蘭偶有零星降雨。相較前兩天的濕冷感，初三體感明顯回溫，陽光露臉時間增加，是連假期間最適合安排戶外走春與拜年活動的一天。
氣溫方面，北部約13至23度，清晨仍有涼意，但白天舒適；中部約14至27度，南部可達26至29度，日夜溫差偏大；花東約16至24度。離島方面，金門13至21度，馬祖11至15度，早晚仍偏涼。
初四2月20日：北部雲多、東部有雨、南部穩定
水氣略為增多，天氣穩定度較初三稍差。基隆北海岸、大台北地區以及東半部有局部短暫雨，北部山區雲量偏多、偶有零星降雨，其餘中南部地區則維持多雲到晴。整體來看，北台灣雖不像除夕、初一那樣濕冷，但仍偏向雲多偶雨的型態，外出建議備妥雨具。
氣溫方面，各地早晚仍有涼意。北部約14至21度，體感偏涼；中部約15至28度，南部約18至29度，白天仍溫暖；花東地區約16至24度。離島金門約13至20度，馬祖11至15度，清晨與夜間偏冷。
初五2月21日：天氣回暖，適合出遊
天氣型態明顯轉為穩定，各地大多為多雲到晴，陽光露臉時間增加，整體環境較前幾天舒適許多。不過東半部地區仍受殘餘水氣影響，偶有局部短暫雨，外出建議隨身備妥雨具。西半部天氣相對穩定，適合安排戶外踏青或收假前活動。
氣溫方面，北部約14至25度，清晨仍有涼意，白天回溫明顯；中部15至28度，日夜溫差偏大；南部18至30度，白天溫暖偏熱。花東地區16至24度，體感舒適但偶有降雨；離島方面，金門15至21度，馬祖11至15度，早晚偏涼。
資料來源：中央氣象署
更多「2026過年」相關新聞。