歲末年終，泰博（4736）公司1月底「積極動員」公司全體員工加入工會，並於違法解僱工會理事長，破壞工會自主權。泰博企業工會今（16）日再到勞動部陳情，勞動部重申，泰博已嚴重打壓勞工結社權，不管是本勞或移工，本部絕不容忍。泰博工會9日到勞動部門口陳情，控訴資方企圖染指並控制工會，於1月底「積極動員」公司全體員工加入工會，並於上周違法解僱工會理事長，破壞工會自主權。勞動部長洪申翰11日撂下狠話，強調無論是本國勞工或移工，《工會法》都有保障其結社權，「昨天的解僱行為是嚴重的打壓勞工結社權，不管是本勞或移工，我們絕不容忍。」勞動部今日表示，工會已於去年11月向勞動部提出不當勞動行為裁決申請，目前本部裁決委員會正盡快處理中，若認定構成《工會法》第35條惡意打壓工會，本部將依《工會法》第45條規定對公司開罰10萬至50萬元罰鍰，若情節嚴重，將以最高金額重罰，並公布公司代表人姓名。勞動部強調，公司於工會申請不當勞動行為裁決期間，依法不得對勞工有終止勞動契約或其他不利之行為，本部已函請新北市政府勞工局依法調查，如涉違反勞資爭議處理法第8條規定，於裁決期間對勞工有不利對待，將依法裁處雇主20萬至60萬元罰鍰。勞動部最後聲明，在勞資爭議期間，將會依法凍結公司移工名額，公司日後申請案件，也會特別標記、嚴格審查，呼籲公司尊重法律，「不要挑戰本部保障勞工的決心。」