中共中央政治局委員、中國外交部長王毅，14日出席慕尼黑安全會議，在「中國專場」發表演說並回答提問時，再度抨擊日本「侵略殖民台灣野心未泯、軍國主義陰魂不散」。對此，日本外務省15日晚間宣布，針對王毅對日本發表的不當言論，已透過外交途徑向中方提出嚴正交涉。根據每日新聞報導，王毅在慕尼黑會議期間，批評日本首相高市早苗在去年發表的「台灣有事」相關言論，並主張：「這清楚顯示日本侵略殖民台灣的野心未泯、復活軍國主義的陰魂不散。」對此，日本外相茂木敏充在隨後的會議環節中立即進行反駁，日本外務省也向中方表示：「中方的內容違背事實，且缺乏根據。」除了外交管道正式抗議之外，外務省也於15日在社群平台X（舊稱推特）以日、英雙語發文反擊，強調：「日本強化防衛力是為了應對日益嚴峻的安全保障環境，並非針對特定的第三國。」並表示：「對於台灣問題，日本仍期待透過對話和平解決，這一立場沒有改變。」同時外務省也在文中影射中國，指出：「有的國家長年持續不透明的軍事擴張，並不間斷地強化以實力或脅迫手段試圖片面改變現狀。」