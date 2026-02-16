我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市左營區昨（15）日深夜發生一起行車糾紛，一名59歲程姓男子騎腳踏車與趙姓男子的轎車發生擦撞，雙方爆發口角，程男不但出手打人，還連續從路邊撿了3塊石塊，朝趙男轎車前擋風玻璃猛砸，將整片玻璃砸碎。警方到場依現行犯逮捕程男，依傷害、毀損罪嫌移送法辦。根據目擊者拍下過程可見，程男與趙男在埤子頭路口發生行車糾紛，程男主張自己被趙男撞，但趙男否認，並指出可提供行車紀錄器佐證，雙方爭執不下。程男衝動之下，先是攻擊趙男頭部、腹部後，再持旁邊的大磚頭猛砸趙男車輛擋風玻璃，引起路人關心，紛紛拿出手機拍下失控過程，警方獲報後立刻趕到場處置。左營分局指出，15日深夜11點多獲報在埤子頭路前發生行車糾紛，警方派員前往後，初步了解為，59歲程男騎腳踏車與駕駛自小客車的25歲趙男疑似因行車碰撞發生爭執，程男認為趙男擦撞到他，因氣憤難耐持石頭砸毀趙男自小客車擋風玻璃，並徒手攻擊其頭部及腹部。警方到場後排除酒駕，立即將程男依現行犯逮捕，訊後依涉犯傷害、毀損罪嫌送辦；警方呼籲，民眾遇有行車糾紛應保持理性，切勿因一時衝動而觸法，警方對於暴力行為絕不寬貸，必依法究辦。