我是廣告 請繼續往下閱讀

美國34名跨黨派議員日前致函立院，表態支持國防特別預算，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣今（16）日透過共同聲明回應，立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案。對此，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，她想韓院長已經清楚認知到，國家安全需要長期穩定的支持，也需要朝野共同承擔的責任，呼籲在野黨，在涉及國家安全與國防預算的議題上，能以人民整體利益為優先。美國34名跨黨派的聯邦參、眾議員12日致函韓國瑜等人，盼能支持國防特別預算，韓國瑜、江啟臣上午透過共同聲明回應，將積極協助各黨團間的溝通與協調，審慎審議相關議案；立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案。對此，陳培瑜表示，面對近期的政治爭議，社會更需要冷靜、理性的討論。台灣所處的國際與區域環境相當複雜，國安與整體防衛能力的強化，本來就是政府長期且持續的重要責任。她說，相關議題應該回到事實基礎與制度運作來檢視，讓公共討論維持穩定與專業。陳培瑜說，國防預算的推動，關係到自我防衛能力、社會安心感，以及國際對台灣安全承諾的信任基礎，當外部情勢仍充滿不確定性，穩定投入防衛建設，有助於維持區域和平與台灣社會的正常運作，這也是多數民主國家共同採取的務實方向。陳培瑜誠懇呼籲在野黨，在涉及國家安全與國防預算的議題上，能以人民整體利益為優先，延續過去朝野在關鍵國安事項上的理性合作。她強調，讓國家安全政策穩定推進，對台灣社會、產業信心及國際信賴都具有正面意義。