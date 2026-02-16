我是廣告 請繼續往下閱讀

▲八點檔男星黃少谷分享自己開計程車心境。（圖／黃少谷 Shao Huang FB）

知名八點檔男星黃少谷近年積極斜槓求生，從歌手、演員跨足計程車司機與房仲業，引發不少討論，昨（15）日小年夜當天，他宣布3年的計程車司機生涯落幕，並且透露自己將重拾麥可風回到舞台；同時他也向自己的乘客們道歉，表示自己只會默默開車，不太知道怎麼跟陌生人交流。黃少谷回憶，2022年疫情後期演藝工作量銳減，為了維持家庭經濟、養育兩名子女，他毅然決然投入多元計程車行列，從熟悉的舞台燈光轉換到方向盤與導航地圖，他坦言心境落差不小，但也形容那是一段「人生中非常不一樣的篇章」，三年來，他載著乘客穿梭城市，走進平時少有機會造訪的角落，從信義區高階住宅到新店幽靜社區，見識不同人生風景。在宣布告別運將身分時，黃少谷也坦承自己其實不太擅長與陌生人聊天互動，「大多時候就是安安靜靜地開車。」對於未能熱絡與乘客寒暄，他特地向三年來的乘客表達感謝與歉意，他也點名感謝所屬車隊公司與同事一路支持，並以「滴水之恩，來日將湧泉相報」表達心中感激。雖然不再握方向盤，但黃少谷並未停下腳步，他透露接下來將重拾歌手身分，預計於4月舉辦個人演唱會，正式回歸樂壇，同時，他也表示房仲業務仍會持續經營，維持穩定收入來源，談及這段期間的心境，他提到曾有迷惘與懷疑自我的時刻，而網友在社群上的鼓勵留言，成為了支撐他繼續前行的力量。