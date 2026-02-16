我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市萬華區昨晚間驚傳隨機攻擊事件，有民眾報案稱行經西寧南路與內江街口時，突遭陌生男子無故徒手攻擊，導致眼鏡當場損毀。萬華警方獲報後組成專案小組，目前已掌握嫌疑人身分，正全力追緝中。一名男子小年夜與女友在台北市西門町逛街時，竟遭陌生男子從背後突襲，連續揮拳攻擊頭部及耳朵，導致眼鏡碎裂、手鍊損壞，頭部受傷並出現頭暈症狀。被害人質疑報案後警方未即時到場處理，已對打人男子提告傷害及妨害自由罪。警方表示，昨天接獲民眾報案，報案人餘悸猶存指出，當時正走在西門町鬧區街頭，卻無端遭一名身分不明男子徒手攻擊。雙方拉扯間，報案人的眼鏡遭擊碎，所幸當下反應迅速，立即與對方拉開距離，嫌疑人隨後逕自逃離現場。案發後，報案人堅持對該名男子提出傷害、妨害自由等告訴。分局依規定受理後，隨即調閱周邊監視器畫面過濾行蹤，現已成功鎖定特定嫌疑人身分，刻正積極追緝其到案說明，以釐清犯案動機。由於西門町紅樓周圍經常聚集大量觀光客及逛街人潮，被害者也質疑該區域的警力配置似乎有所不足。整起攻擊事件持續約10分鐘，被害人也嚇得趕緊衝過馬路，刻意與打人男子保持距離。萬華警分局呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，循法律途徑解決，絕不可因一時情緒衝動訴諸暴力；對於任何危害社會秩序之行為，定將依法嚴辦，絕不寬貸。