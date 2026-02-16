我是廣告 請繼續往下閱讀

除夕晚上要吃團圓飯，今（16）日新光三越、SOGO幾點關門？除夕各大百貨都有營業時間異動，華泰名品城最早，下午3點就閉店。除一至初六春節連假期間，則有百貨延長營業時間，《NOWNEWS》整理全台百貨除夕幾點關、初一到初六全台百貨營業時間一文看懂。台北南西店、台北站前店、台北信義新天地、台北天母店、Diamond Towers、桃園站前店，除夕（2/16）11:00～18:00；初一至初四（2/17~2/20）營業時間延長11:00～22:00；初五起恢復正常營業時間。台北忠孝館、台北復興館、天母店、新竹店、中壢店，除夕11:00～17:00；初一至初四11:00～22:00板橋大遠百、遠百信義A13、花蓮店除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、桃園A9、桃園A19，除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00。觀景台除夕10:00～18:00微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風松高、微風南山，除夕11:00～18:00；初一10:30～22:00；初二至初五（2/2）11:00～22:00除夕10:00～18:00；初一至初五10:00～22:00除夕11:00～18:00；初一10:30～22:00；初二至初五11:00～22:00除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00除夕11:00～15:00；初一至初五11:00～22:00除夕10:30～17:00；初一至初五10:30～22:00除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00；初六11:00～21:30除夕11:00～17:00；初一至初五11:00～22:00；初六11:00～21:30除夕11:00～18:00；初一至初四11:00～22:00除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00除夕11:00～17:00；初一至初五11:00～22:00除夕10:30～17:00；初一至初五10:30～22:30除夕10:30～18:00；初一至初五10:30～22:00除夕10:30～18:00；初一至初四10:30～22:00除夕10:30～18:00；初一至初四10:30～22:00除夕10:30～17:00；初一至初六10:30～21:30除夕10:30～17:00；初一至初五10:30～22:00台南新天地、台南中山店、台南小北門、嘉義垂楊店、高雄左營店、高雄三多店除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00除夕（1/28）11:00～17:00；初一（1/29）至初六11:00～22:00除夕10:30～18:00；初一至初五10:30～22:30；初六10:30～22:00除夕10:30～18:00；初一至初六10:30～22:00除夕10:30～18:00；初一至初六10:30～21:30除夕10:30～18:00；初一至初五10:30～22:30除夕10:00～18:00；初一至初五11:00～22:00除夕10:30～18:00；初一至初六10:30～22:00