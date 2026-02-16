除夕晚上要吃團圓飯，今（16）日新光三越、SOGO幾點關門？除夕各大百貨都有營業時間異動，新光三越提早至6點閉店、SOGO提早至5點閉店，華泰名品城最早，下午3點就閉店。除一至初六春節連假期間，則有百貨延長營業時間，《NOWNEWS》整理全台百貨除夕幾點關、初一到初六全台百貨營業時間一文看懂。
🟡除夕百貨公司營業時間
📌北部百貨營業時間
◾新光三越春節營業時間？台北南西店、台北站前店、台北信義新天地、台北天母店、Diamond Towers、桃園站前店，除夕（2/16）11:00～18:00；初一至初四（2/17~2/20）營業時間延長11:00～22:00；初五起恢復正常營業時間。
◾SOGO春節營業時間？台北忠孝館、台北復興館、天母店、新竹店、中壢店，除夕11:00～17:00；初一至初四11:00～22:00
◾遠東百貨春節營業時間？板橋大遠百、遠百信義A13、花蓮店，除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00
◾Global Mall春節營業時間？新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、桃園A9、桃園A19，除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00
◾台北101春節營業時間？除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00。觀景台除夕10:00～18:00
◾微風百貨春節營業時間？微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風松高、微風南山，除夕11:00～18:00；初一10:30～22:00；初二至初五（2/2）11:00～22:00
◾微風台北車站春節營業時間？除夕10:00～18:00；初一至初五10:00～22:00
◾微風東岸春節營業時間？除夕11:00～18:00；初一10:30～22:00；初二至初五11:00～22:00
◾京站春節營業時間？除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00
◾華泰名品城春節營業時間？除夕11:00～15:00；初一至初五11:00～22:00
◾Mitsui Outlet Park 林口春節營業時間？除夕10:30～17:00；初一至初五10:30～22:00
◾宏匯廣場春節營業時間？除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00；初六11:00～21:30
◾NOKE忠泰樂生活春節營業時間？除夕11:00～17:00；初一至初五11:00～22:00；初六11:00～21:30
◾大葉高島屋春節營業時間？除夕11:00～18:00；初一至初四11:00～22:00
◾新店裕隆城春節營業時間？除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00
◾汐止遠雄廣場春節營業時間？除夕11:00～17:00；初一至初五11:00～22:00
◾台茂購物中心春節營業時間？除夕10:30～17:00；初一至初五10:30～22:30
📌中部百貨營業時間
◾新光三越中港店春節營業時間？除夕10:30～18:00；初一至初五10:30～22:00
◾廣三SOGO春節營業時間？除夕10:30～18:00；初一至初四10:30～22:00
◾台中中友百貨春節營業時間？除夕10:30～18:00；初一至初四10:30～22:00
◾Mitsui Outlet Park 台中港春節營業時間？除夕10:30～17:00；初一至初六10:30～21:30
◾台中LaLaport春節營業時間？除夕10:30～17:00；初一至初五10:30～22:00
📌南部百貨營業時間
◾新光三越春節營業時間？台南新天地、台南中山店、台南小北門、嘉義垂楊店、高雄左營店、高雄三多店，除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00
◾SOGO高雄店春節營業時間？除夕（1/28）11:00～17:00；初一（1/29）至初六11:00～22:00
◾高雄夢時代、統一時代百貨高雄店春節營業時間？除夕10:30～18:00；初一至初五10:30～22:30；初六10:30～22:00
◾義享天地春節營業時間？除夕10:30～18:00；初一至初六10:30～22:00
◾Mitsui Outlet Park台南春節營業時間？除夕10:30～18:00；初一至初六10:30～21:30
◾高雄漢神巨蛋、漢神百貨春節營業時間？除夕10:30～18:00；初一至初五10:30～22:30
◾Global Mall新左營車站春節營業時間？除夕10:00～18:00；初一至初五11:00～22:00
◾Global Mall屏東市春節營業時間？除夕10:30～18:00；初一至初六10:30～22:00
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌北部百貨營業時間
◾新光三越春節營業時間？台北南西店、台北站前店、台北信義新天地、台北天母店、Diamond Towers、桃園站前店，除夕（2/16）11:00～18:00；初一至初四（2/17~2/20）營業時間延長11:00～22:00；初五起恢復正常營業時間。
◾SOGO春節營業時間？台北忠孝館、台北復興館、天母店、新竹店、中壢店，除夕11:00～17:00；初一至初四11:00～22:00
◾遠東百貨春節營業時間？板橋大遠百、遠百信義A13、花蓮店，除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00
◾Global Mall春節營業時間？新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、桃園A9、桃園A19，除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00
◾台北101春節營業時間？除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00。觀景台除夕10:00～18:00
◾微風台北車站春節營業時間？除夕10:00～18:00；初一至初五10:00～22:00
◾微風東岸春節營業時間？除夕11:00～18:00；初一10:30～22:00；初二至初五11:00～22:00
◾華泰名品城春節營業時間？除夕11:00～15:00；初一至初五11:00～22:00
◾宏匯廣場春節營業時間？除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00；初六11:00～21:30
◾NOKE忠泰樂生活春節營業時間？除夕11:00～17:00；初一至初五11:00～22:00；初六11:00～21:30
◾大葉高島屋春節營業時間？除夕11:00～18:00；初一至初四11:00～22:00
◾新店裕隆城春節營業時間？除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00
◾汐止遠雄廣場春節營業時間？除夕11:00～17:00；初一至初五11:00～22:00
◾台茂購物中心春節營業時間？除夕10:30～17:00；初一至初五10:30～22:30
📌中部百貨營業時間
◾新光三越中港店春節營業時間？除夕10:30～18:00；初一至初五10:30～22:00
◾廣三SOGO春節營業時間？除夕10:30～18:00；初一至初四10:30～22:00
◾台中中友百貨春節營業時間？除夕10:30～18:00；初一至初四10:30～22:00
◾Mitsui Outlet Park 台中港春節營業時間？除夕10:30～17:00；初一至初六10:30～21:30
◾台中LaLaport春節營業時間？除夕10:30～17:00；初一至初五10:30～22:00
📌南部百貨營業時間
◾新光三越春節營業時間？台南新天地、台南中山店、台南小北門、嘉義垂楊店、高雄左營店、高雄三多店，除夕11:00～18:00；初一至初五11:00～22:00
◾SOGO高雄店春節營業時間？除夕（1/28）11:00～17:00；初一（1/29）至初六11:00～22:00
◾義享天地春節營業時間？除夕10:30～18:00；初一至初六10:30～22:00
◾Mitsui Outlet Park台南春節營業時間？除夕10:30～18:00；初一至初六10:30～21:30
◾高雄漢神巨蛋、漢神百貨春節營業時間？除夕10:30～18:00；初一至初五10:30～22:30
◾Global Mall新左營車站春節營業時間？除夕10:00～18:00；初一至初五11:00～22:00
◾Global Mall屏東市春節營業時間？除夕10:30～18:00；初一至初六10:30～22:00