▲九把刀《功夫》斥資3億打造特效，沒想到遭影評批評是九把刀「生涯最糟的電影」。（圖／麻吉砥加提供）

選角成箭靶 34歲柯震東演高中生遭質疑

▲影評坦言，九把刀找柯震東（左）演高中生，反而讓角色顯得十分刻意。（圖／麻吉砥加提供）

敘事節奏卡關 反派揭密被嘲像簡報

▲劉冠廷飾演的反派角色，被批像在做簡報。（圖／麻吉砥加提供）

改編自同名小說、耗資近3億元台幣製作的電影《功夫》，在本月13日正式上映。由九把刀執導，集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨等重磅卡司，被視為台灣奇幻動作片的重要嘗試。然而電影上映後評價卻呈現兩極，不少影評人直言，這恐怕是九把刀導演生涯中最糟的一部電影。影評粉專「」率先開火，直指柯震東再度飾演高中生角色是全片最大敗筆，評論指出即便外型維持得宜，但年齡差距難以掩飾，所謂「少年氣場」並非化妝或演技能完全補強，反而讓角色顯得刻意，FILM CLUb甚至舉例好萊塢導演與固定班底合作時，會隨演員年齡調整角色設定，暗示創作者若仍沿用過往成功模式，恐怕無法說服新世代觀眾。在角色經營方面，片中朱軒洋與柯震東的兄弟情被認為鋪陳不夠，導致後段情節缺乏情緒累積，犧牲橋段未能有效打動觀眾，此外王淨與柯震東的感情線也遭批評發展過快、缺乏說服力，被形容為「為了戀愛而戀愛」，有評論指出，現代敘事早已突破男女角色必須相戀的框架，若情感建立不足，反而成為拖累節奏的負擔。另一項被頻繁提及的問題，在於故事後段大量對白說明，FILM CLUb認為若能從戴立忍飾演的關鍵角色視角切入，或許能增加層次，但目前版本在揭露真相時，採用偏重由飾演反派的劉冠廷解說台詞，被形容如同「反派的計畫簡報」，使戲劇張力瞬間流失。儘管如此，部分觀眾仍肯定九把刀在喜劇節奏與台詞設計上的個人風格，認為幽默橋段仍保有其一貫特色。資深音樂人許常德也在社群留言，感嘆若因人情壓力而對作品「硬捧」，反而會傷害電影與評論專業，他直言當作品未達期待時，沉默或誠實評論才是對創作最基本的尊重，面對3億鉅作卻評價分歧，《功夫》能否靠後續票房或觀眾口碑逆轉風向，仍有待市場檢驗。