▲吳怡霈的手繪春聯超可愛。（圖／翻攝自臉書@吳怡霈(Patty)）

過年期間家家戶戶忙著除舊佈新，藝人吳怡霈今（16）日於臉書分享一段有趣的居家插曲。因聽聞母親今年沒買春聯，吳怡霈一時興起化身藝術家，親手繪製兩張充滿童趣的紅包斗方，沒想到作品曝光後竟被親生父親笑稱是「小學生作品」，可以鎮住妖魔鬼怪。吳怡霈在貼文中提到，得知家中今年缺春聯後，立刻畫了兩張給媽媽，照片中可以看到兩張亮橘紅色的斗方，一張寫著「快樂每一天」，配上三顆可愛的插畫笑臉。另一張則是畫了一匹呆萌的大馬，寫下「什麼都馬好」，巧妙運用馬年的諧音祝福，並在下方俏皮寫下「goooood」字樣。面對女兒的愛心手寫春聯，吳怡霈的爸爸不打算走溫馨路線，直白吐槽這根本是「小學生作品」。不過，吳怡霈本人倒是毫不在意，帥氣表示：「不管，我就立刻去貼在門口了！」這股神似繪本的「手感派」畫風，意外獲得大批粉絲讚賞。貼文下方網友紛紛留言：「這比外面買的有溫度多了！」、「那個馬的表情很有靈魂」、「爸爸不懂啦，這是簡約藝術風」。吳怡霈還說，爸爸笑她的春聯可以鎮住妖魔鬼怪。吳怡霈在文末打上 #新年快樂 標籤，並調皮詢問粉絲：「誰也想要？」 瞬間引發敲碗潮，不少網友留言報名「選我選我」、「想要這份正能量」。看來這兩張被爸爸嫌棄的「小學生作品」，在粉絲眼中可是最珍貴的限量墨寶。