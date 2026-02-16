我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市1名52歲鄭姓男子騎乘自行車行經中油海洋公園步道時，因按鈴示警通行，引起44歲毛姓男子不滿，雙方因此發生口角。爭執過程中進而產生肢體衝突。警方到場釐清事發經過，並告知權利，後續雙方雖皆不提告，警方仍將依違反《社會秩序維護法》87條「互相鬥毆者」裁處，可處罰新臺幣18000元以下罰鍰。前鎮分局前鎮街派出所於2月14日9時許獲報在上述地點有兩名男子發生糾紛，線上警網立即前往現場處置。警方到場時雙方已無肢體衝突，經瞭解，民眾鄭男騎乘自行車行經上址，因按鈴引起毛男不滿，發生口角糾紛，進而產生肢體衝突，雙方徒手互毆。警方釐清事實後，已向雙方說明法律權利與相關規定。雖然雙方當事人均表示不提出告訴，但依現場情形已涉及《社會秩序維護法》第87條規定之「互相鬥毆」行為，警方將依法裁處。依規定，違反者可處新臺幣18,000元以下罰鍰。警方後續將依行政程序辦理裁罰。高市警局前鎮分局呼籲，暴力不能解決事情，凡事都應理性，遵守法律的底線，警方對於暴力行為都將依法嚴辦到底，不容有違法脫序行為發生。