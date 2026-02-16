我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA明星賽畫下句點，休士頓火箭一代巨星杜蘭特（Kevin Durant）度過生涯第16次明星周末，賽後受訪時，與媒體閒聊家常，包含投資足球隊、代言的護膚霜，更坦言自己已經進入通透世界，「我在聯盟裡待得夠久了，經歷過一切事情後，我感覺自己已經看清一切了。」杜蘭特分享他對本次全明星週末新賽制的看法，他非常享受這種充滿競爭力的氛圍，且可以跟同時期的老對手雷納德（Kawhi Leonard）、詹姆斯（LeBron James）並肩作戰，唯獨因為有進行4場比賽，因而提早至下午開打，得花一些時間適應之外。「說實在，我挺喜歡我們今天打球的方式。我覺得場上的3支隊伍都打出高水準的競技水準。」隸屬於美國條紋隊的杜蘭特，首輪賽事2連勝晉級冠軍賽，但最後卻以21：47敗給陣容更年輕的美國星星隊。「能和這些偉大的球員一起上場，還有那些成長迅速、首次入選全明星的國際球員，這種感覺真的非常奇妙。這是一場偉大的比賽。」當被今天的比賽心情時，杜蘭特笑說實在太棒了。「最後一場比賽打得很艱難，對手投進了不少球。你能看到他們打出最好的表現。相較於上季，我覺得今年明星賽在競技強度上，絕對是一個巨大的進步。」當被問到征戰NBA19個球季、16度入選明星賽，還獲得2座NBA總冠軍後，來到職業生涯後段，如何定義自己的成就時，杜蘭特坦言已經看透一切，「我覺得自己只是一個在聯盟裡待了很久、經歷過幾乎所有事的人。」「至於我的球風或成就，那是留給別人去評價的。」杜蘭特笑說，「對我而言，我已經超越許多自己的預期，達到我為自己設定的大部分目標，而且直到現在，我仍然很享受這份工作。」隨後也有一位來自香港的記者，笑說自己剛來到美國，脖子感覺很乾，跟杜蘭特借起護膚霜，「沒問題，兄弟！我會郵寄一套，保證讓你擁有充沛的肌膚水分。」