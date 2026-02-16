我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許允樂（左）和張兆志（右）因對生小孩沒共識離婚。（圖／許允樂IG@byleway）

張兆志和許允樂曾有過一段6年的婚姻，兩人在2023年離婚，後來許允樂嫁給李玉璽，雙方各自安好。張兆志近來在YouTube頻道「老娘不演了」中透露，在和許允樂談離婚時，曾有過一次崩潰的時候，當時他收行李收到一半，許允樂工作回來，一看到她進門的樣子，他就大哭，「這一切都太殘忍了。」張兆志回憶和許允樂離婚時，有次看到她工作回來，他正收拾行李到一半，突然大哭，對著許允樂說，「這一切都太殘忍了。」哭完把自己整理好了，又開始搬紙箱。張兆志坦言這過程非常痛苦，8年的回憶，不是說斷就斷。張兆志和許允樂因為對生育沒有共識而離婚，張兆志也坦言，自己無法承擔做一個父親的責任，一方面是擔心自己做不好，也無法想像有一個他的血統的人活在世上，而許允樂每年都會再問他一次意願，但每一次他都還是不想生。張兆志曾和許允樂說，「我可不可以把妳這輩子好好照顧完就後，我真的沒有力氣、能力再多照顧一個家裡的另一份子。」隨著許允樂年齡越來越大，快要到生育的上限，兩人也協議離婚。