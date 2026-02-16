我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭礁溪火車站前方一家便利商店，今（16）日早10點多驚傳一名女高中生持美工刀刺傷民眾，遭刺的38歲尤姓女子於礁溪車站附近超商內購物時被刺傷頸部、腳、耳朵。目擊民眾見狀後緊急報案，並由救護人員協助將傷者送醫。警方後續也趕抵現場，發現行兇的高中少女疑似和母親發生爭執後，拿起超商店內的美工刀行兇，目前員警已經將少女帶回，將依殺人未遂及傷害罪移送宜蘭地檢署偵辦。據了解，該名高一女學生是和母親及5歲的弟弟一同到宜蘭，行經礁溪車站附近時，進入超商購物，少女在與母親爭執後突然情緒失控，立即拿起店內販售的美工刀，朝一名正在購物的38歲女子攻擊，造成對方頸部割傷，鮮血直流。警方獲報後，立即將遭刺尤姓女子送往陽明交通大學附設醫院治療，目前意識清楚，至於犯案動機是隨機刺人亦或口角導致，尚待警方調查。警方獲報後，立即將女子送往宜蘭陽明醫院急救，當時女子只是在超商等待結帳，就突然被割傷，除了頸部以外，還有雙手、腳、耳朵多處傷口，還在檢查處理中，所幸女子意識清醒，沒有生命危險；據了解，持刀刺人的少女為台中人，遭刺傷的尤女則是宜蘭人，目前警方已將涉案少女依殺人未遂與傷害罪嫌，移送宜蘭地檢署進一步偵辦。