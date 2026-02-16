我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Joeman之前開箱的西門町小精品宅，開價單坪破百萬。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

強調地段優勢 實際賞屋出現反差

▲有賞屋者表示，Joeman開箱影片過於誇大周邊機能，反而弱化環境限制。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

過往房產也曾掀議 復出後信任度成關鍵考驗

以豪宅開箱打出知名度的百萬YouTuber Joeman，去年底首度替台北西門町小坪數建案拍攝業配影片，傳出合作金額達7位數，不過影片上線後約3個月後傳出，因觀看該影片而前往賞屋並實際成交的僅1戶，銷售轉換率與過往聲量形成落差，外界開始質疑他帶貨能力翻車，其帶貨與業配影響力是否下滑。根據《鏡週刊》報導，該建案規劃地上15層、地下4層，主打18至31坪1至2房產品，總價動輒2,000萬元以上，單坪開價突破百萬元，影片中Joeman著重介紹鄰近未來雙子星計畫、捷運與公車交通便利，以及頂樓視野可欣賞煙火等優點。然而有實際看屋者指出，現場緊鄰高架橋，車流噪音明顯，即便關窗仍可聽見聲響，窗外景觀亦受橋體與鄰棟老宅遮蔽，採光與隱私條件與影片呈現存在差距。部分賞屋民眾認為，影片弱化了環境限制，過度放大區位與機能優勢導致期待與現況不符，產生落差感，有人坦言原本因影片慕名而來，實地走訪後卻打消念頭，此案銷售進度未如預期，也讓市場開始討論，當高單價產品結合網紅行銷時，是否仍能有效轉換成實際成交。事實上，這並非Joeman首次因房產內容引發討論，去年他曾開箱台中豪宅建案「新朗日匯」，後續傳出開發商財務狀況不穩，餘屋面臨法拍風險，讓影片再被翻出檢視，對此他當時回應，拍攝為受住戶邀請，並非與建商直接合作，相關爭議雖未延燒成法律問題，但對其推薦公信力仍造成一定影響。此外，Joeman在2023年曾因持有第二級毒品相關器具遭偵辦，最終獲緩起訴處分並完成義務勞務，風波期間工作與業配一度停擺，近年逐步復出，如今小宅業配成效不彰，再次讓外界檢視其影響力與信任基礎。對於網紅與建案合作而言，除了流量與話題，實際產品條件與資訊透明度，恐怕才是決定銷售轉換的核心關鍵。