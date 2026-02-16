我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2012 年YouBike 正式營運，劉金標（圖／左2）成功將自行車融入城市日常生活 。（圖／巨大集團提供）

巨大集團（9921）今日公告，巨大集團創辦人劉金標今（16）日凌晨辭世，享壽 93 歲。劉金標1934 年劉金標出生於台中沙鹿， 就讀台中一中期間對機械產生濃厚興趣，並熱愛騎腳踏車，後考入台中高工學習專業技術；1972年與友人共同出資成立「巨大工業」；1978年創辦「國際自由車環台公路大賽」，將自行車競賽文化引進台灣；2012 年YouBike 正式營運，成功將自行車融入城市日常生活 。2016 年正式退休交棒,獲日本政府頒發「旭日中綬章」，2022 年榮獲聯合國世界自行車日「特別終身成就獎」，肯定其對全球單車文化的貢獻 。巨大集團表示，對巨大而言，標哥不只是創辦人，更是一路走在前面、也始終回頭關照大家的領騎人。1972 年，他創立巨大，從台灣出發，憑著對品質的堅持與對未來的想像，把巨大帶到世界舞台，也讓台灣自行車產業被真正看見。劉金標一生投入自行車，始終相信這不只是一門事業，更是一種值得用一輩子去實踐的生活方式。許多人親切地稱他為「自行車傳教士」、「標哥」，那正是他一生留給大家的印象。適逢新春時節，我們依其一貫低調的心意，審慎向外界說明這個消息；相關後續安排將依家屬意願規劃，並於適當時機另行公告。