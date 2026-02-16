台灣擁有許多美食，加上台灣人相當熱情，讓不少外國遊客留下美好回憶。近期有一位來台參加開拓動漫祭FF46的日本Coser「いいひと」表示，到台灣旅遊千萬不要隨便說出「這個真的很好吃」，否則可能會遇到「台灣阿嬤怕你餓」的熱情招待，讓你吃到撐！貼文曝光後，也吸引台北駐日經濟文化代表處注意，介紹「有一種餓，叫阿嬤覺得你很餓」的意思。
來台稱讚食物好吃 馬上被美食塞爆
日本Coser「いいひと」月初來台灣參加開拓動漫祭FF46，回國後卻發現，短短2天的旅行，居然讓她胖了2公斤！忍不住在X發文幽默表示，在台灣旅遊的時候，千萬不要對台灣人說「這個真的很好吃」，只要說出來，本來還笑咪咪的人眼神就會突然產生變化，變身成「台灣阿嬤」，瘋狂推薦美食，讓你吃到撐。
貼文一出，各國網友也相當贊同，千萬不要脫口稱讚食物「好吃」，「千萬別告訴台灣人你喜歡什麼，不然會收到一堆食物」、「台灣人太熱情了，只要說好吃，就會被瘋狂推薦其他店家」、「說『好吃』等於開啟台灣人的『開關』，眼睛立刻閃閃發亮」、「去台灣旅遊總是吃超飽」。不過也有台灣人開玩笑留言，「いいひと」只增加2公斤就回國，台灣人招待不夠熱情。
台北駐日代表處也發文 介紹「阿嬤覺得你餓」
貼文也吸引到台北駐日經濟文化代表處注意，分享台灣各種美食照片，包括滷味、蒸餃、綜合丸湯、爌肉飯、肉燥板條等，並解釋台灣的網路用語「在台灣有一種餓，叫阿嬤覺得你餓」，意思是請人請好吃的食物，是台灣人表達愛的方式，請旅客們在不勉強自己的情況下，盡情享受台灣豐富的美食佳餚，「好好吃、好好享受台灣吧」。
另外，台灣人也經常到日本旅遊，日本飯店業者「hotel sopra kobe annesso」提醒遊客，住旅館時千萬不要把毛巾帶走，很可能會觸犯竊盜罪，還有在浴室染髮、用熱水壺煮泡麵、禁菸房抽電子煙等，都是不當行為，因為可能會造成染髮劑殘留，熱水壺煮泡麵會讓異味留在壺中，導致報廢，吸煙會讓房間殘留煙味，若是有味道殘留，有些飯店會收取高昂的特殊清潔費。
