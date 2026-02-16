農曆春節不少人領了年終獎金或紅包，正準備幫自己或長輩換新手機。根據2025年12月統計的台灣手機市場銷售排行榜發現，高CP值手機賣得相當好，其中，三星萬元出頭的神機Galaxy A56表現驚人，不僅穩坐安卓銷量王，更一舉殺入熱銷榜前五名，此外，5000元上下的也都成為熱賣機，連蘋果部分高規的 iPhone 17 都不是對手。
過年想換新手機，可以參考市調公司公布的2025年12月的手機熱銷榜。榜單中三星的表現相當亮眼，與蘋果勢均力敵，最受矚目的為三星Galaxy A56 5G（12GB/256GB）萬元出頭的中階機，憑藉著超高的性價比，在強敵環伺的榜單中衝上第5名。
為什麼三星Galaxy A56能賣這麼好？數據顯示，Galaxy A56門市售價已經來到甜蜜點，從原廠建議售價17990元降至10790元左右，幾乎是以6折價就能入手。傑昇通信指出，A56延續了三星在台灣安卓市場的長銷地位，銷量甚至擠下要價不斐的 iPhone 17 Pro 512GB與 iPhone 17 512GB。對於預算有限、不想花三、四萬元買蘋果手機的消費者來說，A56會是相當好入手的換機選擇。
除了A56，三星入門新星Galaxy A17 (6GB/128GB) 表現也相當亮眼，銷量在安卓陣營中僅次於同門的 Galaxy A56，熱銷關鍵在於超高性價比，目前通路價格約為 5190元，非常適合預算有限的小資族或作為長輩機、備用機。若追求更佳效能，僅需多加800元即可升級至 8GB/128GB版本，依舊很有競爭力。
iPhone 17 Pro 大容量買氣下滑
在蘋果陣營方面，雖然iPhone17系列依然霸榜，但消費者的選擇出現了微妙變化。原本冠軍iPhone 17 256GB退居第二，改由保值性更高的 iPhone 17 Pro 256GB 重新奪回熱銷冠軍寶座。觀察其他iPhone發現，大容量版本的 iPhone 17 512GB本月銷量大跌，排名滑落至第13名，傑昇通信認為，因為大容量的標準版價格，與 Pro 系列的入門款太過接近，消費者精打細算後，寧願選擇擁有三鏡頭與高刷新率螢幕的 Pro 系列，也不願單純為了容量買單。
OPPO、vivo 千元機也入榜
如果紅包預算不多，只想買支備用機或長輩機，榜單中也有幾款「俗擱大碗」的選擇，像是OPPOA3x（4GB/128GB）以不到3000元的超殺價格壓線進入第20名；vivo Y29s 5G 門市價也僅需 3590 元。傑昇通信認為，入門機型滿足了低門檻的資費與購機需求，在市場上仍有一席之地。
資料來源：傑昇通信
