▲張兆志的第一段婚姻分得很不愉快。（圖／翻攝自YouTube 老娘不演了）

50歲張兆志和許允樂2017年結婚，2023年離婚，但其實他在21歲時就結過婚，前妻也才19歲，兩人是在美式餐廳打工認識，張兆志奉勸所有年輕人，除非兩人能接受一起苦，否則會很辛苦，而他當時也知道，前妻一直有金主，大嘆，「被實力編排！」張兆志在YouTube「老娘不演了」中首度透露，21歲曾有過一段婚姻，當時的對象是在美式餐廳打工的同事，有一次他和其他女同事出去看電影被女友誤會，為了留住這段感情向對方求婚。不過張兆志說，在交往時期就知道對方一直都有金主，在30年前就替她在民生社區的豪宅租了房子，張兆志要她離開，替她在中山區租了雅房，還全部重新粉刷，結果不到一個月女生就跑了，隔了8、9個月才又出現，張兆志沒聽她解釋就選擇原諒，大嘆，「也不能說理解，只能說被實力編排。」因為這段婚姻，張兆志也悟出一個道理，女人最痛苦的是一直在等一個等不到的回答，男人最痛苦的，是在最沒有能力的時候，想留住一個最想留住的人。