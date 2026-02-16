我是廣告 請繼續往下閱讀

▲壯壯（如圖）推薦西班牙巴賽隆納度假，十分愜意！（圖／姊妹亮起來YouTube）

過年走春去哪？壯壯潛水喝酒、極樂行程公開

▲壯壯（如圖）潛水喝酒沒在怕，體驗相當新奇。（圖／姊妹亮起來YouTube）

滑雪免去北海道！甄莉讚輕井澤小木屋超划算

▲甄莉（如圖）大力推薦日本輕井澤旅遊，滑雪不用去北海道。（圖／姊妹亮起來YouTube）

過年走春去哪？2026過年春節今（16）日逢除夕夜，接下來假期共有9天，想好要去哪玩了嗎？《NOWNEWS今日新聞》整理出藝人壯壯、甄莉、吳鈺萱等推薦的「走春私藏旅遊行程」，包括了西班牙巴賽隆納、海底酒窖、香港迪士尼、維多莉亞港以及日本輕井澤小木屋，滑雪免跑北海道，快來一探究竟吧！提到過年走春旅行程，壯壯推薦一行人可以到歐洲，以自身去西班牙巴賽隆納度假經歷分享，當地富有從古羅馬時期保存至今的文物、古城及教堂建築等，加上風俗民情十分開放浪漫，從都市玩到鄉村都愜意萬分。壯壯也笑說喜愛當地的下午茶文化，直至晚上7、8點都還在吃下午茶，9點才享用晚餐，更可以參觀當地藝術開的服飾店、咖啡廳等，慢活步調超級放鬆。另外，壯壯也公開西班牙北部一間知名酒廠，是著名的「海底酒窖」，當地老闆在陸地上釀造，之後長年放置海中，使得海水、貝類味道融入，要喝酒前還得潛水入海裡，把酒瓶拿上岸，海底以鐵柵一格一格將酒封存，要自己解開關拴起，上岸後，特定不把酒瓶上的塵土用乾淨，以最親近海洋的形式品嚐紅、白酒，入菜、入肉、入各式料理，都果真別有一番韻味。甄莉大力推薦日本輕井澤，「不要住度假村，可以住小木屋」，裡面有一個客廳、兩個房間，每個房間都有暖氣，4人房一晚只要8000元台幣，自成一塊適合小家庭，也適合多人團行，並且滑雪道寬敞、雪質鬆軟，是個適合大小朋友滑雪的場域，此外，甄莉直呼小木屋住處到市區只要2小時，不怕沒有地方逛街、血拼，安排一趟五天四夜的輕井澤之旅，完全一大享受！吳鈺萱則分享道與家人去香港的經驗，怪獸大廈、街道、各式交通工具等，都藏著濃厚的歷史痕跡，像是到了維多利亞港搭乘觀光船，坐的是中式老式帆船，卻可以一邊欣賞現代煙火大秀，衝突感令人著迷。吳鈺萱也喜愛上香港迪士尼，雖腹地不大、但五臟俱全，什麼都有，什麼都可愛，並且排隊的人潮沒那麼多，設施與體驗也都沒少，是個家族旅遊非常好上手的景點。