▲黃健瑋爆出爭議後鮮少現身在螢幕前。（圖／鏡文學提供）

男星黃健瑋自2023年6月捲入MeToo性侵風波後，演藝工作全面停擺，近三年幾乎神隱。近日，他罕見現身在昔日大學好友的聚會照片中，只見他臉上滿臉鬍鬚還戴上了眼鏡，和過往形象完全不同；至於黃健瑋的復出計劃，他的老婆蔡亘晏過去受訪時曾回應目前沒有要演戲的規劃，認為一切順其自然即可。黃健瑋近日低調現身北藝大老同學聚會，他與李運慶、施名帥等人敘舊，好友事後在社群分享合照，畫面中可見黃健瑋留著濃密鬍渣、戴著黑框眼鏡，對鏡頭露出笑容，神情放鬆自然，與外界想像中的低潮狀態形成對比。黃健瑋當年因MeToo指控遭到輿論重擊，形象與事業雙雙重創，一名L先生指控他在夜店下藥，該案於2024年出現澄清進展，黃健瑋收到對方正式道歉聲明，對方坦承先前指控並非事實，讓黃健瑋在部分輿論上獲得平反；不過，另一名女演員Mia指控他「趁機性交」，目前仍在司法偵辦程序中，尚未有最終結果，相關單位仍持續調查中，黃健瑋方面也未再對外多做說明。在這段性爭議的低潮期中，黃健瑋的家庭成為重要支撐力量，他的妻子「爆花」蔡亘晏曾對外透露，夫妻倆的生活並為外界想像中肅殺，她笑說家中沒有裝第四台，平時不太看電視新聞，因此反而能保持相對平靜的生活節奏，她也強調，日子還是要過，選擇以隨緣的態度面對外界聲音。至於未來動向，蔡亘晏表示，目前並沒有任何影視作品找上門，黃健瑋也暫時沒有復出的具體計畫，相較於急著回到幕前，他更傾向思考人生下一步，根據了解，他正規劃將多年來的興趣轉為事業，考慮開設武術學校，朝向幕後或副業發展，為自己的人生開啟全新方向。