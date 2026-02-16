我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市昨日發生一起因駕駛恍神導致的嚴重車禍。一名30歲潘姓男子於下午14時24分駕駛自小客車行經桃園區莊敬路一段時，突然逆向偏離車道，直接衝撞人行道上的亭置式變壓器，強大撞擊瞬間引發火花與爆炸聲響，導致變電箱嚴重受損並造成饋線跳脫。初步了解，肇事原因為司機恍神導致，確切原因仍待警方進一步釐清。事故發生後，桃園警分局巡邏員警目睹爆炸火光立即展開救援，將車內因氣囊爆開導致胸悶的潘妻扶至路旁送醫，同時連繫醫護及台電人員協助處理後續。台電桃園區處表示，受變電設備毀損影響，桃園區莊敬路一段、新埔段一帶共有44戶民宅陷入停電。據了解，30歲潘姓男子昨中午偕妻子北上與朋友餐敘，下午返家途經桃園區莊敬路時，於下午2點24分左右，駕駛的灰色休旅車突然偏離車道，直接逆向撞上人行道的變電箱發出爆炸聲及火花，且車輛冒出黑煙，潘的妻子卡在車內經救出送醫後已無大礙，潘表示，一時恍神導致車輛肇事，後續相關責任由警方釐清中。台電桃園區處進一步說明表示，該處亭置式變壓器設備遭轎車撞損致饋線跳脫，台電人員獲報後立即前往搶修，於昨日20時25分已全部恢復供電，此案是因外力毀壞設備，造成民眾停電不便。