除夕當天採買年貨人潮相當多，宜蘭市區上午10時30分左右位於新興路綠九市場傳出火警，濃煙竄天，採買民眾嚇得驚聲尖叫，縣消防局派遣人車前往救火，初步發現是一家燒臘店不慎在作業過程中起火燃燒，目前無人受困，火勢已經獲得控制，至於詳細的起火原因仍有待進一步調查釐清。宜蘭市區遠遠就可以看到煙勢，由於火警發生當時很多人在採買，民眾看到冒出火苗，顧不得手中購買的菜，立即嚇到馬上逃跑，所幸這起火警並無人員傷亡，街道同步拉起封鎖線，維護救援人員及周邊安全。消防局表示，接獲民眾119報案，宜蘭市綠九市場旁發生火警，有大量濃煙竄出請求救援，目前共計出動第一大隊、宜蘭、壯圍、員山及羅東（RIT）分隊救災人車前往搶救，現場為一層鐵皮建築起火，無人員受困，救災車組出水搶救。警方已針對周邊的宜興路路段實施交通管制，以利救災車輛進出及確保民眾安全。相關單位呼籲，請駕駛人行經該區域時配合現場指揮，並請提前繞道而行，避免影響救災進度及造成交通壅塞。