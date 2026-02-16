巨大集團創辦人劉金標於除夕辭世，享耆壽93歲，消息傳出後各界紛紛表達哀悼與不捨。國民黨立委洪孟楷今（16）日在臉書發文追憶，回顧十二年前曾多次與劉金標會面的經歷，盛讚他是將台灣自行車環島風潮推向高峰的最大推手，並對其堅定自信、創新拚搏的精神表達敬意。
洪孟楷在臉書發文表示，除夕看到劉金標創辦人辭世的消息，心中萬分不捨，願「標哥」一路好走，家屬節哀保重。他相信劉金標正騎著單車，在更遼闊的天地自在遨遊，這是他一生熱愛的自行車文化。
洪孟楷回憶，十二年前他有幸在時任行政院長江宜樺辦公室服務，當時台灣已掀起自行車環島風潮，而把這股風氣推向高峰、讓產業與文化更加完整的人，劉金標絕對是最大推手之一。因規劃自行車相關行程，他與巨大公司多次開會，也曾陪同江宜樺前往拜訪，劉金標親自接待，從製造實力、技術優勢到全球專利，如數家珍、娓娓道來，對台灣自行車產業的底氣與遠見，令人印象深刻。
洪孟楷指出，他始終記得劉金標堅定地說「台灣的自行車產業不會輸給任何國家。」那份自信、雄心萬丈；他談市場、談品質、談品牌，更談生活態度——讓更多人透過騎車看見台灣、感受運動的力量與樂活的價值。洪孟楷形容，劉金標炯炯有神的眼神、鏗鏘有力的語氣、長年騎車的體態，歲月在他身上彷彿停格。
洪孟楷最後表示，願劉金標離苦得樂、一路好走，也期盼這份堅持、創新與拚搏的精神，繼續在台灣土地上流傳發揚。
我是廣告 請繼續往下閱讀
洪孟楷回憶，十二年前他有幸在時任行政院長江宜樺辦公室服務，當時台灣已掀起自行車環島風潮，而把這股風氣推向高峰、讓產業與文化更加完整的人，劉金標絕對是最大推手之一。因規劃自行車相關行程，他與巨大公司多次開會，也曾陪同江宜樺前往拜訪，劉金標親自接待，從製造實力、技術優勢到全球專利，如數家珍、娓娓道來，對台灣自行車產業的底氣與遠見，令人印象深刻。
洪孟楷指出，他始終記得劉金標堅定地說「台灣的自行車產業不會輸給任何國家。」那份自信、雄心萬丈；他談市場、談品質、談品牌，更談生活態度——讓更多人透過騎車看見台灣、感受運動的力量與樂活的價值。洪孟楷形容，劉金標炯炯有神的眼神、鏗鏘有力的語氣、長年騎車的體態，歲月在他身上彷彿停格。
洪孟楷最後表示，願劉金標離苦得樂、一路好走，也期盼這份堅持、創新與拚搏的精神，繼續在台灣土地上流傳發揚。