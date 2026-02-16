我是廣告 請繼續往下閱讀

隱密的山谷設施

戰略背景：軍控協議的挑戰

成長中的核武庫

從「三線建設」到現代擴張

華盛頓的擔憂：台灣因素

隨著美國與俄羅斯的「新戰略武器裁減條約」到期之際，外媒披露最新衛星影像顯示，中國近來正在加速進行核武擴張，地點選在四川省雲霧繚繞的偏遠山谷，當地的一座老舊核子基地，2019年後加速擴大更新。根據《紐約時報》報導，衛星影像顯示，位於四川省梓潼的山谷中，工程人員正在興建新的掩體與防護牆。一座新建複合設施佈滿管線，顯示該設施可能處理高度危險的材料。另一個名為平通、有著雙層圍網的設施則更引人注目。專家認為中國正於此製造核彈頭的「鈽核心」。其主體結構由一座360英尺高的通風煙囪為特徵，近年已增設新的通風口與散熱設備，旁邊亦持續進行施工。在平通設施入口上方，刻有中國國家主席習近平標誌性的標語，字體大到從太空都清晰可見：「不忘初心，牢記使命。」隨著美俄之間最後一份核軍控條約失效，中國的擴張使重啟全球軍控的努力變得更加複雜。華盛頓主張任何後續協議都必須約束中國，但北京對此毫無興趣。地理空間情報專家巴比亞茲（Renny Babiarz）分析了衛星圖像並向《紐約時報》表示：「我們在這些地點看到的變化，與中國成為全球超級大國的宏大目標一致，核武器是其中不可或缺的一環。」他指出，雖然各個站點都在演變，但這種變化自2019年起明顯加速。據五角大廈最新估計，中國在2024年底已擁有超過600枚核彈頭，並有望在2030年達到1000枚。雖然規模仍遠小於美俄，但其成長速度仍令人憂慮。中國的核擴張已成為美中之間日益加劇的緊張來源。本月，美國國務院軍控與國際安全事務次卿迪南諾（Thomas G. DiNanno）公開指控中國秘密進行「核爆試驗」，違反全球暫停核試爆的共識。北京否認此說法，專家也對相關證據是否充分展開辯論。四川這些設施最初建於60年前，屬於毛澤東推動的「三線建設」計畫，旨在保護中國的核武實驗室與生產設施，避免遭美國或蘇聯打擊。數萬名科學家、工程師與工人在高度保密下，在內陸山區打造出一個龐大的核武體系。曾造訪當地的美國核科學家史提爾曼（Danny B. Stillman）在合著書中稱其為「內陸核帝國」。1980年代緊張局勢緩和後，許多「三線」核設施關閉或縮減，科學家多轉往鄰近的綿陽新武器實驗室。不過平通與梓潼等地仍持續運作，變化相對零星，反映當時中國維持相對小型核武庫的政策。約七年前，這種克制時期逐漸消退。中國開始迅速新建或升級多項核武設施，四川相關工地的建設也加快。擴張項目包括綿陽的一座大型雷射點火實驗室，可在不實際引爆核武的情況下研究彈頭性能。專家分析，平通建築群的設計與美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos）相似，用於生產彈頭核心（Pit）；而梓潼的新掩體則可能用於測試驅動核連鎖反應所需的高能炸藥。最令華盛頓憂慮的是，更龐大且更現代化的核武庫，可能在危機情境下改變中國的行為，特別是涉及台灣時。前美國國防部中國事務副助理部長、現任蘭德公司資深政治學家蔡斯（Michael S. Chase）表示，中國希望處於一種「自認能免於受美國核脅迫」的地位。他認為：「他們可能判斷，這在針對台灣的常規衝突中能發揮作用。」