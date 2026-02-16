我是廣告 請繼續往下閱讀

▲方文琳近期積極運動、騎車，與捷安特深度合作。（圖／翻攝自方文琳臉書）

為何鮮少找藝人代言？專業高於明星光環

專業導向

▲方文琳是近年捷安特與其旗下女性品牌Liv少數合作的藝人。（圖／翻攝自方文琳臉書）

唯一合作藝人方文琳 因騎士身分結緣

▲方文琳為了家族旅遊，積極練習騎車。（圖／翻攝自方文琳臉書）

落山風吹到傾斜 流浪狗追逐驚魂

自行車龍頭巨大集團（捷安特Giant）創辦人劉金標今（16）日凌晨辭世，享壽93歲，巨大對外表示，對公司而言，標哥不僅是創辦人，更是一路在前領騎、也始終回頭照顧團隊的精神象徵。劉金標1972年創立巨大後，他從台灣出發，以品質與技術為核心，將品牌推向國際舞台，讓台灣自行車產業在全球市場占有一席之地，也奠定了巨大集團與旗下品牌捷安特的世界地位。不過多年來捷安特始終都沒有找知名藝人代言，唯一合作過的也只有方文琳，其背後原因跟劉金標多年來的理念「單車即生活」息息相關。劉金標多年來始終相信，自行車不只是一門生意，更是一種生活哲學，他在73歲時完成單車環島，親自示範騎乘精神，讓「單車即生活」成為品牌文化的一部分。外界稱他為「自行車傳教士」、「標哥」，正是對他長年推廣騎乘文化的肯定，對捷安特而言，劉金標不僅塑造企業，更打造了一種運動與生活融合的價值觀。相較於其他消費品牌偏好演藝明星代言，捷安特長期以「」為核心策略，品牌強調高性能車架與創新技術，對進階車友而言，職業車手的實戰認可遠比明星形象更具說服力，無論是在環法或環義等國際賽事的曝光，或是透過專業選手測試回饋，都是品牌建立權威的重要基礎。在眾多藝人中，曾與捷安特有過深度合作的僅有方文琳。事實上，方文琳也並非因明星身分受邀，而是因實際完成單車環島後，以「騎士」角色與品牌產生連結，捷安特在2025年與她合作，主要看重的是她真實參與騎乘生活與生活轉化的故事，而非單純流量，這樣的合作模式也說明捷安特始終把推廣重心，放在單車騎乘體驗與內部社群深耕，而非明星光環。方文琳也透露自己當初與捷安特的合作淵源，她透露最初只是與哥哥、弟弟閒聊時談到環島，沒想到興起念頭後親自寫信給捷安特尋求協助，品牌迅速回應支持，才促成後續2、3個月密集訓練與規劃，對她而言騎車環島不只是挑戰體能，更是一次家族凝聚的契機。方文琳曾表示，在整趟環島旅程最難忘的是南台灣的強勁落山風，她形容若不是車身有重量，幾乎會被吹得站不穩，此外她們也曾在途中遭流浪狗追逐，壓隊教練為避免摔車緊急棄車處理，讓她心有餘悸，她透露自己本就怕狗，過去跑步也曾在校園附近被七、八隻狗包圍，如今外出運動都會帶傘防身，種種插曲讓這趟旅程更添真實與驚險。方文琳也提到整趟旅途中，全程最長的一段是嘉義到高雄約150公里，她笑說對路線安排「很有意見」，甚至半開玩笑抱怨為何台南不停留，最後還特別加碼一天美食行程，一路上走訪祕境景點，讓環島旅遊更貼近家族旅遊。