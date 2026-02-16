我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市長高虹安涉助理費案，一審被判有罪遭停職，但二審大逆轉，貪污部分無罪，高虹安復職。15日是小年夜，高虹安與市府團隊來到天公壇參拜玉皇大帝，虔誠祈求新竹市風調雨順、市政順利，更希望每一位市民朋友都能平安健康、萬事如意。高虹安也在天公壇前發「駿馬迎福」開運小紅包給民眾，希望能把第一份祝福與好運，親手送到大家手上。她說，看著現場滿滿的人潮，大家帶著期待的神情來祈福、迎新年，這份與熟識或不認識的朋友一起沾沾福氣、再把喜氣帶回家與家人共享的過程，就是她心中最有溫度的「年味」。高虹安說，她也把握機會把這份祝福帶往城市的各個角落，從親子最愛的動物園，到海風相伴的漁港；從人潮匯聚、熱鬧溫暖的巨城，再到充滿年節氣氛的新春市集。「每一次握手、每一句誠摯的『新年快樂』，都讓我深刻感受到新竹最珍貴的力量，那是對更好生活的共同期待。」高虹安說，對她而言，過年不只是放假，更是重新充電、把關心傳遞出去的時刻。一整天走下來，聽到許多溫暖的加油與叮嚀，心裡滿是感謝。「謝謝市民朋友的支持，我和市府團隊一定會把這份期許放在心上，持續用行動把每一項工作做得更細、更到位，讓新竹更安全、更宜居、更進步，讓每個家庭都能安心打拚、快樂生活。」高虹安說，新的一年，送給新竹最好的祝福：馬上有錢、馬上好運、馬上幸福，一起迎接更好的新竹！