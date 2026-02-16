我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台積電股價從1135元漲到春節前封關1915元，已經漲到將近800元，非常驚人。（示意圖／NOWNEWS資料照）

台灣首富不是郭台銘了！廣達董事長林百里139億美元奪冠

廣達董事長林百里以139億美元、年增22億美元再次拿下台灣首富的位置；第二名則也是受惠AI浪潮的鴻海創辦人郭台銘，資產達137億美元

▲廣達電董事長林百里以身價138億美元拿下最新台灣首富的寶座。（圖／NOWNEWS資料照）

▲台積電創辦人張忠謀因為台積電股價爆發性成長，身價從45億美元漲到75億美元，排名台灣富豪第七名。（圖／美聯社／達志影像）

廣達董事長林百里是誰？跟黃仁勳20年交情超級麻吉

他成功帶領廣達從筆電代工跨足雲端伺服器及AI領域，是被視為台灣AI概念的先驅人物之一，

包括2016年輝達贈送給OpenAI，全球第一台的AI超級電腦、2023年的AI伺服器都是和廣達合作開發

▲黃仁勳（中）跟廣達電董事長林百里（左）交情甚好，每次黃仁勳回台時重要聚會都會有林百里現身。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）

AI浪潮來襲，帶動不少科技股跟著飆漲，像是台積電近一年漲了整整近800元，AI科技產業的公司老闆身價也跟著水漲船高，像是台積電創辦人張忠謀身價就從45億美元飆漲到75億美元、郭台銘去年第四名，今年以137億美元重新回到第二的位置，不過還是輸給輝達創辦人黃仁勳的麻吉，也就是廣達董事長林百里，身價上漲至138億美元奪冠。據《CTWANT》報導，Forbes《富比士》最新即時排行榜，台灣最新前50名富豪跟去年排行有些微差異，；部分持平，像是封裝、物流、食品業出身的富豪等；但紡織以及生技業等富豪則是身價出現縮水。台股2月11日封關，加權指數來到33605.71點，從去年至今，全年大漲10080點，漲幅高達42.85％，台積電蛇年更是直接上演「一個人的武林」，根據最新排行，；第三名為國巨董事長陳泰銘，身價99億美元；第四名則是是台達電創辦人鄭崇華，身價89億美元；「鞋王」張聰淵，因為受到美國對等關稅影響，身價從102億美元下調至84億美元，但仍然是排在第五名的位置。至於第六名至第十名，其中張忠謀身價從45億元飆漲到75億美元，一切都歸功於台積電蛇年的爆發成長。林百里（Barry Lam）是台灣科技界重量級企業家，現年76歲，他在上海出生、香港長大，後來以僑生身分到台灣讀台大電機系並取得碩士學位，畢業後先共同創辦金寶電子，後來離開後創立現在全球最大筆記型電腦代工製造商「廣達電腦」，林百里跟AI教父、輝達執行長黃仁勳兩人是超級好麻吉，他們在20多年前在麻省理工交流AI技術發展而結緣，同樣都在科技發展，輝達跟廣達緊密合作，，去年的COMPUTEX，黃仁勳還特地去廣達旗下的雲達科技攤位站台，加上每次黃仁勳回台，林百里可以說是必見之人，顯露出雙方的好交情。