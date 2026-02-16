我是廣告 請繼續往下閱讀

今天（16）日是除夕，總統賴清德循例回萬里老家與鄰居敘舊拜年，並親自導覽已轉型為礦工生活紀念館的新北萬里老家。他強調，很多人不了解，批他的老家是特權，但它只是個工寮，並非「萬里帝寶」。賴清德今日先後前往金山金山承天宮、金山慈護宮參拜，接著將前往新北市警局金山分局慰勞值班員警，隨後到萬里老家。由於賴清德老家在2025總統大選時，被質疑違建，當時他便宣布，將交付公益信託捐出，轉型為「萬里礦工生活紀念館」。依循往例，賴清德除夕都會回到萬里老宅與親戚鄰里拜年，今日他回到已轉型礦工生活紀念館的老家，並親自當起導覽員，向現場媒體介紹礦區歷史與礦工生活。賴清德說，礦業是台灣很重要的產業，礦工的生活很辛苦，礦工都有覺悟，「入坑挖土炭，性命賰一半。生命賰一半也實在要拚，拚死一個不拚死一家」，當時經濟不好，若不去礦工工作，家裡就沒辦法生活，影響的是一家人，有時候礦坑會發生意外，也有些人久了之後會有塵肺病。賴清德接著介紹家裡陳設及同年生活，他也強調，很多人以為他的老家是特權、是萬里帝寶，但就是個工寮，本來是要方便開採礦產，所以周邊房子都不能新建、修建、改建，可是煤礦收起來之後，中央政府或地方政府，沒有去更正調整法規，導致這邊民眾的居住權仍然受到管制。賴清德進一步指出，現在新北市政府也修改相關法規，民眾就能去申請，讓房子去取得各種證照，否則以前要申請也沒有辦法，鄉下民眾不知道，大家都這樣生活。