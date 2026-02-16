我是廣告 請繼續往下閱讀

台美簽署《台美對等貿易協定》，確立對等關稅15%不疊加、爭取到2072項輸美產品豁免對等關稅等優惠，後續協定將併同日前簽署的台美投資備忘錄一同送立法院審議。不過國民黨批，民進黨政府對美國單向進貢2.7兆，出賣台灣食安與主權，國民黨將推動「晶片國安法」，守護護國神山！國民黨表示，民進黨政府大肆宣傳的「台美貿易協定」文本曝光後，內容卻充滿爭議，質疑整體談判過程形同黑箱作業，缺乏完整產業衝擊評估，卻對美方做出多項單向讓利。國民黨強調，該協定涉及國家重大利益與相關修法事項，行政部門不得僅以「查照」方式送交立法院，必須進行實質審議，接受國會與社會檢驗。國民黨指出，依協定內容，台灣須在2029年前向美方採購約2.7兆元天然氣、電力設備及波音客機，金額龐大，卻未見美方提出對等採購承諾，形同單向承擔。國民黨質疑，大量採購高碳排化石燃料，亦與政府宣示的2050淨零碳排目標相互矛盾，恐對國家財政與能源政策造成長遠影響。在食安與醫療層面，國民黨批評，政府為處理美豬、美牛議題，承諾調整查驗機制與檢測標準，甚至放棄部分事前查廠權，恐衝擊既有食安把關制度。醫療方面，若無條件接受美國FDA核准的醫材與藥品，恐壓縮我國審查空間；若進一步影響健保核價權限，導致藥費上升，最終仍將由全民承擔。針對產業與勞動規範，國民黨也質疑，協定內容涉及《工會法》等法規調整，以及移工聘僱與漁業勞檢制度變動，恐對中小企業與遠洋漁業經營造成衝擊，但政府迄今未提出完整影響評估報告。國民黨認為，相關修法應由台灣自主決定，不應受外部壓力左右。此外，面對半導體產業布局風險，國民黨主張推動「晶片國安法」，明定關鍵技術對外輸出須維持「N-1」原則，並限制核心技術與重大投資案須經國會監督，以防止產業空洞化，確保國家關鍵科技優勢。國民黨強調，台灣需要的是公平、多邊的經貿合作，而非缺乏透明度的不對等協議。未來將在立法院嚴格把關，要求完整資訊揭露與審議程序，捍衛國家主權、產業發展與人民權益。