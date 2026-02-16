2026年除夕就是今（16）天，麥當勞、肯德基、達美樂等各大速食店把握機會，推出新年優惠活動，不僅麥當勞有中杯飲品買1送1、買金迎招財薯來堡抽8888發財金，肯德基也推出「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」7折優惠，達美樂也有買「海陸金沙起司火山披薩」抽1年份免費披薩、拿坡里則推披薩買大送大，陪你度過開心的春節假期。
麥當勞：APP贈買1送1優惠券
時間：2月13日起到2月19日
優惠活動：麥當勞APP推出「好運開跑一馬當先」刮刮樂，會員每日有一次抽獎機會，可隨機領取4塊麥克雞塊買1送1、大薯買1送1、薯餅買1送1、勁辣香雞翅（1份2塊）買1送1、蘋果派買1送1、冰焦糖奶茶買1送1、買超值全餐送麥脆雞腿1塊或勁辣香雞翅優惠券。另外，即日起到3月3日（或指定餐組售完為止），透過歡樂送訂購金迎招財薯來堡相關套餐，就能參加抽獎活動，最高可抽中價值8888旅遊金。
肯德基：「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」7折
時間：即日起至售完為止
優惠活動：肯德基新品「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」有7折優惠只要888元，開運金磚盒包括富貴金沙起司脆雞8塊、上校雞塊8塊、人氣炸物、蛋撻禮盒、開運金沙沾醬，加碼贈送限量炸雞造型開運金棒棒春聯。2月23日前單筆外送消費滿800元，輸入優惠代碼「800FREE」，再送「原味蛋撻－超極酥禮盒」乙盒。
達美樂：買「海陸金沙起司火山披薩」抽1年份免費披薩
時間：即日起到2月22日
優惠活動：外帶大披薩享半價550元優惠；另外，即日起推出限時加碼刮刮卡活動，購買「海陸金沙起司火山披薩」可獲得刮刮卡一張，有機會刮中1年份免費披薩、滿額送披薩、滿額送可樂等優惠。
拿坡里：新口味披薩買大送大
時間：即日起到3月3日
優惠活動：拿坡里推出春節限定6款新口味披薩，包括開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享，兩個大披薩只要490元。
必勝客：「一公尺派對盒好運醬淋」2199元
時間：即日起至3月16日
優惠活動：春節限定新品「一公尺派對盒好運醬淋」新春價2199元，內含3款招牌方形帕瑪森鬆厚大披薩（口味任選）、8款人氣副食BBQ烤雞、德國芝心腸、黃金雞柳條、黃金和風鱈魚塊、黃金雞軟骨、薯金幣、酥炸杏鮑菇與巧克力QQ球，以及明太子醬、義式白醬、切達起司醬、酥香脆粒4款沾醬。
資料來源：麥當勞、肯德基、達美樂、拿坡里、必勝客
